En Nayarit, reportan desaparición de un taxista que auxilió a tres menores arrastrados por la crecida de un arroyo
Jueves 14 de agosto de 2025, p. 25
Las torrenciales lluvias de antenoche y la madrugada de ayer en Ciudad Juárez, Chihuahua, desbordaron arroyos, inundaron calles y arrastraron automóviles en la zona del bordo del río Bravo, así como en 14 colonias de la urbe fronteriza, reportaron Protección Civil municipal y autoridades estatales.
El gobierno de esa localidad fronteriza informó que policías y bomberos atendieron más de cien llamadas de auxilio, de las cuales 21 fueron por viviendas anegadas, 30 de conductores con vehículos varados en las arterias, tres unidades arrastradas por las corrientes, además de inspección de diques, pozos de captación y pasos a desnivel.
También hubo caídas de árboles, un deslave en un cerro, un incendio por cortocircuito y el derrumbe de un poste sobre varios domicilios.
Un punto de atención prioritaria fue el bordo del río Bravo, donde se mantuvo un monitoreo constante ante el arrastre de varios automotores por la corriente, a fin de evitar incidentes graves, según se indicó.
En una vivienda a un costado del cauce, cayó una barda y una parte lesionó a un hombre, quien no requirió ir al hospital.
Protección Civil estatal mencionó que también llovió en los municipios de Bachíniva, Cuauhtémoc, Guerrero y Chihuahua capital, pero no hubo daños significativos.
En Nayarit, tres menores fueron arrastrados por la crecida de un arroyo en la comunidad de Aticama, municipio de San Blas; un taxista logró ponerlos a salvo, pero a él se lo llevó la corriente y hasta anoche estaba desaparecido.
El percance se reportó ayer cerca de las 18 horas, cuando una mujer y su cuatro hijos se disponían a comer en la ribera del afluente; sin embargo, las lluvias aumentaron el torrente y todos fueron remolcados. Uno de los niños logró salir por sus medios; mientras a la madre y a sus vástagos los rescató Braulio Conde Sánchez, de 33 años, operador de la empresa transportista Línea Roja.
Como el arroyo de Aticama de-semboca en el mar, elementos de la Secretaría de Marina participan en la búsqueda del chofer, junto con personal de los gobiernos estatal municipal y lugareños.
Cae estructura en Edomex
En el estado de México, la estructura de un espectacular electrónico se desplomó la tarde de ayer a la altura de la glorieta Sor Juana Inés de la Cruz, en Tlalnepantla, y aplastó la parte delantera de un automóvil en el que iban dos personas, las cuales resultaron ilesas. También dañó la plataforma de un camión de carga.
Efectivos de la Guardia Nacional y de la policía local arribaron para resguardar el área del percance. La estructura medía unos seis metros de ancho por cinco de alto.
Cerca de ahí, a causa del asfalto mojado por las precipitaciones pluviales y la reducción de carriles, un motociclista derrapó y falleció.
La Junta de Caminos mexiquense dio a conocer que se formó un socavón de 3.50 metros de ancho en carriles laterales de la autopista México-Querétaro, cerca de Perinorte, lo que causó asentamiento vehicular con dirección a Tepotzotlán.
En tanto, familias de cinco viviendas recibieron las notificaciones para evacuar sus inmuebles asentados en un talud, donde el lunes ocurrió un deslizamiento que obligó el retiro de 105 toneladas de material rocoso, en la colonia San Lorenzo Totolinga, en Naucalpan. El ayuntamiento apuntó que los moradores de los inmuebles se establecieron en un lugar de alto riesgo.
Afectaciones en varias vialidades de Ecatepec
En Ecatepec, las lluvias intensas de ayer por la tarde ocasionaron encharcamientos en calles y vialidades en varias zonas, así como la caída de una barda en la parte alta de la colonia Almarcigo Norte, donde daño una camioneta.
En Acapulco, Guerrero, varias zonas tuvieron afectaciones y algunas costas del estado debido a las copiosas lluvias, informaron autoridades estatales, al precisar que hubo encharcamientos, deslave de tierra en vialidades, así como caída de troncos y árboles en algunas áreas.
En Coyuca de Benítez se generó un hoyo de 10 metros cuadrados y más de tres de profundidad, justo en el vado donde se cometió la masacre de 17 campesinos en Aguas Blancas, en junio de 1995.
Protección Civil especificó que un corte en la carretera Coyuca de Benítez-Tepetixtla, a la altura de Aguas Blancas, afectó ambos carriles.
(Jesús Estrada, Rubén Villalpando, Myriam Navarro, Silvia Chávez, Javier Salinas y Héctor Briseño )