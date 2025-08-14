▲ Uno de los vehículos que fueron arrastrados en Ciudad Juárez, Chihuahua, tras las intensas lluvias que también causaron estragos en el estado de México (imagen de abajo), donde la estructura de un espectacular cayó sobre un automóvil en el municipio de Tlalnepantla. Foto La Jornada

Las torrenciales lluvias de antenoche y la madrugada de ayer en Ciudad Juárez, Chihuahua, desbordaron arroyos, inundaron calles y arrastraron automóviles en la zona del bordo del río Bravo, así como en 14 colonias de la urbe fronteriza, reportaron Protección Civil municipal y autoridades estatales.

El gobierno de esa localidad fronteriza informó que policías y bomberos atendieron más de cien llamadas de auxilio, de las cuales 21 fueron por viviendas anegadas, 30 de conductores con vehículos varados en las arterias, tres unidades arrastradas por las corrientes, además de inspección de diques, pozos de captación y pasos a desnivel.

También hubo caídas de árboles, un deslave en un cerro, un incendio por cortocircuito y el derrumbe de un poste sobre varios domicilios.

Un punto de atención prioritaria fue el bordo del río Bravo, donde se mantuvo un monitoreo constante ante el arrastre de varios automotores por la corriente, a fin de evitar incidentes graves, según se indicó.

En una vivienda a un costado del cauce, cayó una barda y una parte lesionó a un hombre, quien no requirió ir al hospital.

Protección Civil estatal mencionó que también llovió en los municipios de Bachíniva, Cuauhtémoc, Guerrero y Chihuahua capital, pero no hubo daños significativos.

En Nayarit, tres menores fueron arrastrados por la crecida de un arroyo en la comunidad de Aticama, municipio de San Blas; un taxista logró ponerlos a salvo, pero a él se lo llevó la corriente y hasta anoche estaba desaparecido.

El percance se reportó ayer cerca de las 18 horas, cuando una mujer y su cuatro hijos se disponían a comer en la ribera del afluente; sin embargo, las lluvias aumentaron el torrente y todos fueron remolcados. Uno de los niños logró salir por sus medios; mientras a la madre y a sus vástagos los rescató Braulio Conde Sánchez, de 33 años, operador de la empresa transportista Línea Roja.

Como el arroyo de Aticama de-semboca en el mar, elementos de la Secretaría de Marina participan en la búsqueda del chofer, junto con personal de los gobiernos estatal municipal y lugareños.

Cae estructura en Edomex

En el estado de México, la estructura de un espectacular electrónico se desplomó la tarde de ayer a la altura de la glorieta Sor Juana Inés de la Cruz, en Tlalnepantla, y aplastó la parte delantera de un automóvil en el que iban dos personas, las cuales resultaron ilesas. También dañó la plataforma de un camión de carga.