Jueves 14 de agosto de 2025, p. 20
Río de Janeiro. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, descartó ayer aplicar la Ley de Reciprocidad y subir los aranceles a los productos procedentes de Estados Unidos, porque por ahora la prioridad es negociar.
“En este momento no queremos nada que justifique empeorar nuestra relación; estamos intentando aproximarla”, afirmó Lula al dar a conocer el plan Brasil Soberano.
Por otra parte, adelantó que continuará las conversaciones con jefes de Estado, entre ellos la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en busca de una solución a los aranceles impuestos por Donald Trump.
Durante la presentación del programa, el vicepresidente de Brasil y ministro de Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, volvió a resaltar que los aranceles impuestos por Estados Unidos no tienen justificación y son una medida “totalmente inadecuada” que no responde a motivos comerciales.
Por su parte, el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, aseveró que su país “está siendo sancionado por ser más democrático que su agresor”.
El eje del plan de ayuda que presentó Lula es una línea de crédito de 30 mil millones de reales (5 mil 550 millones de dólares) a través del Fondo de Garantía de Exportaciones, administrado por el banco estatal de desarrollo BNDES.
Lula ha estado insistiendo en fortalecer el multilateralismo y ayer argumentó que los países pierden fuerza al negociar individualmente con Estados Unidos.
“Esta semana voy a seguir hablando con (los mandatarios de) Sudáfrica, Alemania, Francia, México, para que tomemos una decisión”, dijo Lula, quien ya ha tenido pláticas con el presidente de China, Xi Jinping, el primer ministro de India, Narendra Modi, y el líder ruso, Vladimir Putin.