Jueves 14 de agosto de 2025, p. 20

Río de Janeiro. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, descartó ayer aplicar la Ley de Reciprocidad y subir los aranceles a los productos procedentes de Estados Unidos, porque por ahora la prioridad es negociar.

“En este momento no queremos nada que justifique empeorar nuestra relación; estamos intentando aproximarla”, afirmó Lula al dar a conocer el plan Brasil Soberano.

Por otra parte, adelantó que continuará las conversaciones con jefes de Estado, entre ellos la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en busca de una solución a los aranceles impuestos por Donald Trump.

Durante la presentación del programa, el vicepresidente de Brasil y ministro de Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, volvió a resaltar que los aranceles impuestos por Estados Unidos no tienen justificación y son una medida “totalmente inadecuada” que no responde a motivos comerciales.