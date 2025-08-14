Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. a11

Londres. El director ejecutivo de la Liga Premier, Richard Masters, afirmó que la necesidad del torneo de disputar partidos en el extranjero para aumentar su atractivo global se ha “disipado” desde que se planteó por primera vez en 2008 la idea de jugar una jornada más allá de las fronteras inglesas.

Ante la posibilidad de que la liga española y la Serie A italiana disputen un partido en Estados Unidos y otro en Australia, respectivamente, el directivo se mostró en contra de esta postura para el torneo inglés.

“El hecho de que (las propuestas descritas anteriormente) se lleven a cabo no ha cambiado nuestra visión sobre los partidos en el extranjero”, declaró Masters a Sky Sports News. “En su día ya estudiamos jugar la jornada 39 con mucha polémica. Nuestro objetivo cuando pensamos en ello era ayudar al crecimiento de la liga en todo el mundo”, agregó.

El responsable ejecutivo señaló que “miles de millones de personas sintonizan la Premier”, por lo que han “logrado ese objetivo por otros medios y la necesidad de jugar partidos en el extranjero se ha disipado”.

El Villarreal y el Barcelona quieren disputar en Miami el duelo que tienen programado para la jornada 17 de LaLiga. La Real Federación Española de Futbol ha dado su visto bueno, pero también necesitará la luz verde de la UEFA, la Concacaf y, por último, de la FIFA.