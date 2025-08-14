▲ Inundaciones en los alrededores del estadio Azteca, el cual albergará la inauguración de la Copa, el 11 de junio de 2026. Foto Luis Castillo

Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025

A poco menos de un año de la inauguración del Mundial 2026, el próximo 11 de junio en el estadio Azteca, las fuertes lluvias registradas en los días recientes han colapsado varios puntos importantes de la Ciudad de México, como el aeropuerto capitalino y el Centro Histórico, así como diversas avenidas principales y ejes viales, entre ellos Viaducto, Tlalpan y Reforma, por lo que usuarios en redes sociales han puesto en duda la viabilidad del torneo en la capital del país.

Con mensajes acompañados con fotos y videos de inundaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), estaciones del Metro, la plancha del Zócalo, pasos de desnivel de canal de Río Churubusco y Circuito Interior, entre otros sitios, así como con diversos “memes”, la población capitalina ha externado en las redes sociales su preocupación respecto a que este tipo de eventualidades ocurran durante la celebración de la justa mundialista.

“Les recuerdo que el Mundial de futbol es en temporada de lluvias”, publicó una usuaria de X junto con la foto de una inundación en una zona del AICM.

“Tomando en cuenta cómo han sido las lluvias en los últimos días en la CDMX, no parece buena idea llevar a cabo un Mundial acá”, indicó otro internauta luego de las precipitaciones torrenciales del pasado domingo, la más intensa que se haya presentado en la Ciudad de México desde 1952, y el lunes, que provocaron la suspensión de operaciones en el AICM, lo cual derivó en la cancelación de decenas de vuelos y afectó a miles de pasajeros.

Además, las recientes tormentas eléctricas han provocado la interrupción e incluso la cancelación de algunos partidos de la Liga Mx, realizados en estadios capitalinos, así como de los Diablos Rojos del México, en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Si bien la próxima Copa del Mundo se efectuará en los meses de junio y julio del próximo año, cabe destacar que, según datos del gobierno capitalino, durante junio de 2025 la Ciudad de México experimentó precipitaciones muy por encima de lo registrado en las últimas cinco décadas.