Capital/Detienen a operadora financiera de la Unión Tepito y a su hermano
Detienen a operadora financiera de la Unión Tepito y a su hermano

Personal de la SSC, Guardia Nacional y Marina cateó dos inmuebles

 
Periódico La Jornada
Jueves 14 de agosto de 2025, p. 30

Nelly del Carmen Maya, operadora financiera de una célula de la Unión Tepito, y su hermano Irving Javier, principal distribuidor de drogas de ese grupo delictivo, fueron detenidos por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y autoridades federales luego de dos cateos realizados en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

Estos sujetos formaban parte de la estructura criminal de una facción encabezada por Carlos Arrieta, Lalo Bananas, detenido en julio pasado por las autoridades capitalinas y a quien señalaron de ser el encargado de la venta-distribución de narcóticos en varios restaurantes y karaokes en la Zona Rosa, colonia Juárez, Roma y Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Con su detención, la SSC dio otro golpe a las operaciones de uno de los grupos organizados con hegemonía en la zona centro de la capital del país.

El secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, informó la detención de Nelly e Irving Javier por medio de sus redes sociales y resaltó los trabajos de investigación de los agentes a su mando, así como la colaboración de la fiscalía capitalina, Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

De acuerdo con la indagatoria, Nelly del Carmen, de 41 años, era la operadora financiera de Lalo Bananas, mientras Irving Javier, Pilo, distribuía los estupefacientes a narcomenudistas que estaban a su cargo, los cuales operaban en ambas alcaldías.

Con los datos de prueba, un agente del Ministerio Público solicitó a un juez de control las órdenes de cateo para intervenir ambos inmuebles, donde se resguardaban los delincuentes, por lo que se desplegaron operativos simultáneos.

El primero se llevó a cabo en la calle Siberia, colonia Pensador Mexicano, alcaldía Venustiano Carranza, donde fueron aseguradas 562 dosis de cocaína, 200 gramos de mariguana, un teléfono celular y a la mujer.

La segunda intervención ocurrió en la calle Pasaje Allende, de la colonia Centro, donde el personal operativo detuvo al Pilo, le aseguró 467 dosis de cocaína, una báscula gramera y un teléfono celular.

Ambos sujetos fueron trasladados a la Fiscalía de Narcomenudeo donde se inició la carpeta de investigación para definir su situación jurídica.

