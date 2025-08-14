Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 30

Nelly del Carmen Maya, operadora financiera de una célula de la Unión Tepito, y su hermano Irving Javier, principal distribuidor de drogas de ese grupo delictivo, fueron detenidos por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y autoridades federales luego de dos cateos realizados en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

Estos sujetos formaban parte de la estructura criminal de una facción encabezada por Carlos Arrieta, Lalo Bananas, detenido en julio pasado por las autoridades capitalinas y a quien señalaron de ser el encargado de la venta-distribución de narcóticos en varios restaurantes y karaokes en la Zona Rosa, colonia Juárez, Roma y Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Con su detención, la SSC dio otro golpe a las operaciones de uno de los grupos organizados con hegemonía en la zona centro de la capital del país.

El secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, informó la detención de Nelly e Irving Javier por medio de sus redes sociales y resaltó los trabajos de investigación de los agentes a su mando, así como la colaboración de la fiscalía capitalina, Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.