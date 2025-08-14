Jueves 14 de agosto de 2025, p. 30
Usuarios de motocicletas eléctricas se manifestaron frente a la sede del Congreso de la Ciudad de México contra la reforma que exige a los conductores de estos vehículos tramitar una licencia, placa de circulación y portar casco.
El contingente salió del Monumento a la Revolución con dirección a Donceles y Allende, en el Centro Histórico, donde quitaron las vallas que rodeaban el inmueble para luego subir las escalinatas y protestar frente a las puertas del recinto contra la reforma a la Ley de Movilidad que fue aprobada en comisiones.
Los quejosos, en su mayoría jóvenes, sacaron pancartas contra la modificación legal que se prevé aprobar en el segundo o tercer periodo extraordinario de sesiones, que están planeados para los próximos viernes y lunes, respectivamente.
La movilización se hizo ayer porque supieron que estarían legisladores por la celebración de una sesión de la Comisión Permanente; sin embargo, no se realizó la actividad ante las tareas extraordinarias que se efectuarán los siguientes días, por lo que encontraron el recinto prácticamente vacío.
No obstante, los manifestantes fueron recibidos por algunos diputados, entre ellos la coordinadora Xóchitl Bravo, quien les planteó la posibilidad de llevar a cabo mesas de trabajo junto con funcionarios de la Secretaría de Movilidad.
En la reunión, uno de los líderes de la manifestación, Rubén Arenzana, externó su preocupación por el impacto negativo que supuestamente causaría la aprobación del citado dictamen, entre ellas el uso restringido de las ciclovías, la velocidad máxima para conducir estos vehículos y la expedición de licencias.
Parte de los acuerdos fue realizar un segundo acercamiento este jueves en el edificio del Zócalo con la representación de los también llamados bikers y en 15 días se llevará a cabo otra mesa de trabajo.
En la reunión también estuvieron la vicecoordinadora de Morena, Brenda Ruiz, y el vocero del grupo parlamentario Paulo Emilio García, así como el secretario técnico de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial.