▲ A bordo de sus vehículos, los manifestantes llegaron al Congreso local para expresar su descontento. Foto La Jornada

Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 30

Usuarios de motocicletas eléctricas se manifestaron frente a la sede del Congreso de la Ciudad de México contra la reforma que exige a los conductores de estos vehículos tramitar una licencia, placa de circulación y portar casco.

El contingente salió del Monumento a la Revolución con dirección a Donceles y Allende, en el Centro Histórico, donde quitaron las vallas que rodeaban el inmueble para luego subir las escalinatas y protestar frente a las puertas del recinto contra la reforma a la Ley de Movilidad que fue aprobada en comisiones.

Los quejosos, en su mayoría jóvenes, sacaron pancartas contra la modificación legal que se prevé aprobar en el segundo o tercer periodo extraordinario de sesiones, que están planeados para los próximos viernes y lunes, respectivamente.

La movilización se hizo ayer porque supieron que estarían legisladores por la celebración de una sesión de la Comisión Permanente; sin embargo, no se realizó la actividad ante las tareas extraordinarias que se efectuarán los siguientes días, por lo que encontraron el recinto prácticamente vacío.