▲ Personal de la alcaldía colocó los sellos en las entradas luego del incidente durante la noche del martes. Foto La Jornada

Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 29

Luego de la falla en uno de los elevadores de Plaza Mítikah, que mantuvo atrapadas a tres personas, personal de la alcaldía Benito Juárez colocó sellos de suspensión de actividades al centro comercial localizado sobre Circuito Interior Río Churubusco, en el pueblo de Xoco, y fueron sometidos a una exhaustiva revisión los más de 161 negocios que ahí se encuentran, informó el titular de la demarcación, Luis Mendoza.

Tras el incidente, el personal de protección civil solicitó a la administración del lugar la suspensión del servicio de elevadores; sin embargo, se negó a hacerlo; además, se indicó que los responsables tampoco activaron los protocolos de seguridad y el encargado del centro comercial se presentó una hora después de lo ocurrido para atender la emergencia.

Ante los hechos, personal de protección civil de la alcaldía y policías capitalinos determinaron suspender la operación de los ascensores y acordonaron la zona.

Mendoza informó que este miércoles se realizaría una revisión en materia de protección civil y administrativa de cada uno de los establecimientos con el fin de verificar que estén en condiciones seguras de operar y garantizar la integridad de los asistentes.

En tanto, el centro comercial se mantendrá cerrado y con sellos de suspensión de actividades “hasta garantizar la seguridad de todos los visitantes que tenemos aquí en la alcaldía, donde la vida humana es lo más importante para nosotros”.