Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 29

Durante una reunión con anfitriones de hospedaje, la coordinadora de Morena en el Congreso local, Xóchitl Bravo, señaló que el Legislativo no tiene intención de afectar a nadie, pero sí es necesario “regular un fenómeno social que es vigente”, al referirse a la gentrificación.

En el foro participaron integrantes del Frente Unidos por la Hospitalidad, cuyos representantes explicaron que en la Ciudad de México hay 2.9 millones de viviendas, y apenas 0.59 por ciento se usan exclusivamente como alojamiento turístico.

Sean Cazares, director general de la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (Amitur), señaló que son más de 48 mil familias que “impulsamos la economía barrial” y democratizan el turismo que genera bienestar para la ciudad.

Mencionó que en la pasada reforma que se aprobó en el Congreso local no se tenía bien claro la figura de los anfitriones, pues no son lo mismo que las plataformas digitales. Dijo que en la capital del país hay 12 mil personas que rentan sus viviendas mediante apps, y la mitad de ellos son mujeres y adultos mayores para quienes representa una oportunidad laboral y su sostenimiento económico.

Explicó que 80 por ciento de los anfitriones sólo tienen un inmueble que se renta de manera temporal, y apenas 5 por ciento tiene tres o más propiedades.