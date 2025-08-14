Jueves 14 de agosto de 2025, p. 28
Una pipa de agua que circulaba por carriles centrales de calzada Ignacio Zaragoza rumbo al Viaducto cayó a un socavón que se generó a su paso por el reblandecimiento de tierra tras las fuertes lluvias que no dieron tregua a la ciudad, pues hubo encharcamientos e inundaciones en vialidades de Gustavo A. Madero y caída de árboles en otras alcaldías.
El hundimiento ocurrió la tarde de ayer entre las estaciones Canal de San Juan y Agrícola Oriental de la línea A del Metro. Policías desviaron la circulación por calles aledañas para el retiro de la unidad, lo que se prolongó por tres horas. El conductor resultó ileso y el lugar quedó acordonado.
Aunque las lluvias de ayer fueron menos intensas, se anegó la avenida Estado de México, colonia La Palma, al igual que en Pedro Infante, colonia Forestal, así como Jaime Nuno y Lázaro Cárdenas, colonia Zona Escolar, además de brote de aguas negras en Lázaro Cárdenas, en Cuautepec, Gustavo A. Madero.
En Azcapotzalco se reportó encharcada la avenida de las Culturas y Cinematografía, unidad El Rosario, donde bomberos atendieron la caída de un árbol en Alfareros y otros más en La Morena, colonia Narvarte en Benito Juárez, y la avenida Tamaulipas, de la Condesa, además de la calle Estadística, colonia Federal, en Venustiano Carranza.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, alertó que a mitad de la temporada de lluvias viene la parte más difícil con precipitaciones torrenciales, como las que se prevén para este jueves y el domingo.
En un recorrido por Iztacalco, donde se identificaron 122 viviendas afectadas por las lluvias, señaló que aún se desconocen los lugares de riesgo, por lo que llamó a los capitalinos a estar atentos a las alertas meteorológicas.
La funcionaria se comprometió a atender cuanto antes la emergencia, otorgar apoyo económico y en especie acorde con la magnitud de los daños, además de la ejecución de obras como la sustitución de cárcamos para evitar inundaciones en la zona de Pantitlán. Brugada acudió a la unidad Agua Caliente, donde continuaban las labores de limpieza en viviendas donde el agua alcanzó más de metro y medio de altura.
En Iztapalapa, un deslizamiento de tierra en zona de barrancas puso en riesgo a 40 familias asentadas en la colonia Paraje Zacatepec. Pobladores comentaron que por la inestabilidad la alcaldía inició una obra para reforzar el talud que impidiera afectaciones a las viviendas, pero no se terminaron los trabajos y con las lluvias enfrentan mayor peligro.