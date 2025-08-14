▲ El hoyo se formó por el reblandecimiento de tierra luego de las inundaciones en esa zona. Foto Alfredo Domínguez

Kevin Ruiz, Rocío González, Josefina Quintero y Ángel Bolaños

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 28

Una pipa de agua que circulaba por carriles centrales de calzada Ignacio Zaragoza rumbo al Viaducto cayó a un socavón que se generó a su paso por el reblandecimiento de tierra tras las fuertes lluvias que no dieron tregua a la ciudad, pues hubo encharcamientos e inundaciones en vialidades de Gustavo A. Madero y caída de árboles en otras alcaldías.

El hundimiento ocurrió la tarde de ayer entre las estaciones Canal de San Juan y Agrícola Oriental de la línea A del Metro. Policías desviaron la circulación por calles aledañas para el retiro de la unidad, lo que se prolongó por tres horas. El conductor resultó ileso y el lugar quedó acordonado.

Aunque las lluvias de ayer fueron menos intensas, se anegó la avenida Estado de México, colonia La Palma, al igual que en Pedro Infante, colonia Forestal, así como Jaime Nuno y Lázaro Cárdenas, colonia Zona Escolar, además de brote de aguas negras en Lázaro Cárdenas, en Cuautepec, Gustavo A. Madero.

En Azcapotzalco se reportó encharcada la avenida de las Culturas y Cinematografía, unidad El Rosario, donde bomberos atendieron la caída de un árbol en Alfareros y otros más en La Morena, colonia Narvarte en Benito Juárez, y la avenida Tamaulipas, de la Condesa, además de la calle Estadística, colonia Federal, en Venustiano Carranza.