Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 28

De cara al comienzo del ciclo escolar 2025-2026, el gobierno capitalino inició la entrega de 20 mil tarjetas de un millón 250 mil proyectadas para adquirir útiles y uniformes escolares de estudiantes de primarias y secundarias públicas de la Ciudad de México, con una inversión de mil 275 millones de pesos.

Un parte de madres y padres de familia de los beneficiados fueron citados en el estadio GNP de la Magdalena Mixiuhca, donde este miércoles por la mañana reinó el caos para ingresar por las kilométricas filas formadas por los asistentes que comenzaron a llegar desde las 6 de la mañana, aunque las puertas se abrieron a las 9.

Entre gritos, en algunos puntos los progenitores reclamaron la falta de organización al personal de gobierno asignado para agilizar el acceso: “¡Pongan orden allá atrás! ¡traen el chaleco de adorno! Está bien que den una ayuda, pero esto es un desastre”. “¡Qué necesidad de citarnos a todos aquí!”, exclamaban al tiempo que apresuraban el paso.

Con sus megáfonos, los trabajadores sólo se limitaban a señalar: “¡Avancen, avancen, no se detengan, si dejan huecos se les van a meter. Hagan una sola fila, todos van a entrar!”

Dentro del inmueble, la jefa del Ejecutivo local, Clara Brugada, precisó que en el acto se entregarían 20 mil tarjetas y durante la semana se repartirán otras 347 mil directamente en las escuelas.