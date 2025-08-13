Daniel González Delgadillo

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 15

Después de nueve horas de bloqueos viales, representantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) levantaron su plantón frente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), ubicada en avenida Municipio Libre. Las autoridades de esta dependencia dialogaron con los inconformes, provenientes de 14 estados, para atender las necesidades del campo, tras lo cual se creó una comisión con tres funcionarios para examinar y dar seguimiento a los puntos expuestos, como dar mayor transparencia y tiempo en las convocatorias sobre los programas que tiene esta secretaría para el sector agrícola.