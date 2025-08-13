Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 11

Los ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definieron los horarios de las tres ceremonias que marcarán su inicio de funciones el próximo 1° de septiembre.

En paralelo, comenzaron el diálogo para seleccionar a tres de los cinco integrantes del recién creado Órgano de Administración Judicial (OAJ), instancia clave que manejará la gestión operativa y presupuestal del Poder Judicial de la Federación (PJF). En su tercera reunión de trabajo, realizada el pasado lunes, acordaron que la entrega tradicional de bastones de mando se realizará a las 16 horas y la rendición de protesta ante el Senado de la República está prevista para las 19:30. La sesión solemne de instalación de la Corte será a las 22:00, inmediatamente después de la ceremonia legislativa.