Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 11

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prolongó el cierre de las labores del pleno de ministros que concluyen funciones el 31 de agosto.

Aunque la última sesión estaba programada para ayer, la ministra presidenta Norma Piña Hernández convocó a una sesión extraordinaria el 19 de agosto, con posible extensión hasta el 28, para resolver asuntos electorales y posibles impugnaciones.

Previamente, el Pleno desechó fast track 138 recursos de inconformidad que impugnaban la elección popular de dos magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y resolvió la acción de inconstitucionalidad 212/2023, declarando inválidas diversas disposiciones del Código Electoral de Coahuila.