Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 6

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en Washin­gton, al comparar los niveles de inseguridad con los de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que la capital mexicana tenga los índices más altos de homicidios en Latinoamérica, como afirmó el republicano.

“Él (Trump) dijo algo así como que… Primero, que Washington era más insegura que la Ciudad de México, cosa que es cierta”, señaló la mandataria al ser consultada directamente sobre las declaraciones del presidente estadunidense.

En su conferencia en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal pidió proyectar las cifras sobre incidencia de homicidios de la Ciudad de México y su comparativo con las de la capital del país vecino. Indicó que en la estadística total, durante 2024 se reportaron 187 homicidios en Washington por 978 en CDMX, pero aclaró que mientras en ésta habitan más de 9 millones de personas, en la estadunidense radican poco más de 700 mil.