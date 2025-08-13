▲ Los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin se entrevistaron en la cumbre del G-20 en julio de 2017 en Hamburgo, Alemania. Foto Ap

E

n la próxima cumbre histórica entre Trump y Putin en Alaska –ex territorio ruso que vendió el zar Alejandro II a Estados Unidos cuando eran aliados los dos países (http://bit.ly/45LTZyW)–, el tema de Ucrania no será lo fundamental. Quizá sólo tome dos minutos, como aseveró Trump, cuando lo trascendental serán cinco tópicos: petróleo, tierras raras, la limitación nuclear de ambas superpotencias, el corredor geoeconómico de Rusia y Estados Unidos en el estrecho de Bering –quizá sumado de China para un G-3– y el reparto del Ártico (http://bit.ly/3JuJqYl).

Sólo me detengo para enfatizar que los dos mandatarios Trump y Putin son “petroleros” y seleccionaron para su encuentro a Alaska –estado petrolero del Ártico con 1.7 millones de kilómetros cuadrados y 700 mil habitantes–, que vive eminentemente del oro negro y de su Sistema de Oleoducto Trans-Alaska de mil 300 kilómetros (http://bit.ly/4mEfZBs).

¿Por qué se dio la ruptura entre Estados Unidos y Rusia, que llegó ominosamente al borde de una tercera guerra mundial nuclear antes de la cumbre de Alaska? La inédita respuesta se encuentra en la muy poco conocida –deliberadamente ocultada por los multimedia de Occidente, que controlan el lobby israelí y su santa alianza con Gran Bretaña– Operación Impensable ( Unthinkable Operation), apadrinada por el premier británico Winston Churchill.

La Operación Impensable fue gestada por Churchill en 1945 y fue conservada en secreto ( ¡megasic!) hasta 1998 y hoy puede ser exhumada en National Archives (http://bit.ly/45faAen), mediante la cual se buscó imponer la voluntad de Estados Unidos y el imperio ( sic) británico a Rusia.

Jonathan Walker (JW) –miembro de la Comisión Británica para la Historia Militar e Investigador en la Universidad de Birmingham–publicó un impactante libro en 2013: Operación Impensable. La tercera guerra mundial: planes británicos para atacar al imperio soviético 1945 (http://bit.ly/4lmXP6g).

Lo relevante radica en que “Churchill propuso la invasión de la Unión Soviética cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de concluir. El plan consistía en una “invasión aliada contra la URSS el 1º de julio de 1945 mediante tropas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Polonia ( ¡megasic!) –nota: y hasta de varias brigadas nazis derrotadas– con el fin de reclamar Europa Oriental para Occidente”.

Llama la atención que a Churchill no le haya importado la genealogía de los derrotados nazis, como tampoco –¡69 años después!– a los primeros ministros británicos en turno y rotación no les ha perturbado que hoy la columna vertebral del ejército ucranio esté constituida por los veneradores de Hitler, los neonazis del grupo Bandera (http://bit.ly/4mJy8y6), que tienen secuestrado al comediante jázaro ( khazar: https://bit.ly/3QqemJr) Zelensky, al borde de la extinción.