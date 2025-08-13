E

s panista cuando menos uno de los dos acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de pagar moches a funcionarios de Pemex a cambio de contratos, lo que viene a demostrar que los opositores que critican la corrupción también la aprovechan. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió información a la petrolera y a la Fiscalía General de la República para confirmar si hubo contratos con los dos empresarios señalados, lo cual habría ocurrido entre 2019 y 2021, cuando fungía como director general Octavio Romero Oropeza, el ahora encargado del Infonavit. Uno de los presuntos delincuentes está detenido y el otro, Mario Alberto Ávila Lizárraga, ex candidato del PAN a la gubernatura de Campeche en 2009, está prófugo. Sheinbaum recordó que Ávila trabajó en Pemex y ya había sido acusado por otros casos de corrupción. En efecto, fue delegado en Campeche de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal y, de febrero de 2010 a noviembre de 2012, fue subdirector de Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción. La mandataria indicó que, de existir los contratos, se revisará quién los firmó por parte de la empresa del Estado.

Segunda entrega de narcos

No iba en la “cuerda” ningún pez gordo del tamaño de El Chapo Guzmán o El Mayo Zambada, pero algunos son muy importantes. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que el gobierno mexicano entregó a Estados Unidos a 26 integrantes de grupos delictivos vinculados con tráfico de drogas y el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), etiquetado como “terrorista”. Tenían orden de extradición y estaban recluidos en distintos penales del país. Las autoridades estadunidenses se comprometieron a no solicitar la pena de muerte. Figuran en la nueva entrega Servando Gómez Martínez, La Tuta, ex líder de Los Caballeros Templarios, y El Cuini, mano derecha y cuñado del fundador del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. El embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, expresó su satisfacción y tuvo palabras de reconocimiento para la presidenta Sheinbaum.