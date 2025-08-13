Es panista uno de los acusados de cohecho en Pemex // No ha terminado el purgatorio para Vallarta // Ayuda a Gaza
s panista cuando menos uno de los dos acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de pagar moches a funcionarios de Pemex a cambio de contratos, lo que viene a demostrar que los opositores que critican la corrupción también la aprovechan. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió información a la petrolera y a la Fiscalía General de la República para confirmar si hubo contratos con los dos empresarios señalados, lo cual habría ocurrido entre 2019 y 2021, cuando fungía como director general Octavio Romero Oropeza, el ahora encargado del Infonavit. Uno de los presuntos delincuentes está detenido y el otro, Mario Alberto Ávila Lizárraga, ex candidato del PAN a la gubernatura de Campeche en 2009, está prófugo. Sheinbaum recordó que Ávila trabajó en Pemex y ya había sido acusado por otros casos de corrupción. En efecto, fue delegado en Campeche de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal y, de febrero de 2010 a noviembre de 2012, fue subdirector de Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción. La mandataria indicó que, de existir los contratos, se revisará quién los firmó por parte de la empresa del Estado.
Segunda entrega de narcos
No iba en la “cuerda” ningún pez gordo del tamaño de El Chapo Guzmán o El Mayo Zambada, pero algunos son muy importantes. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que el gobierno mexicano entregó a Estados Unidos a 26 integrantes de grupos delictivos vinculados con tráfico de drogas y el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), etiquetado como “terrorista”. Tenían orden de extradición y estaban recluidos en distintos penales del país. Las autoridades estadunidenses se comprometieron a no solicitar la pena de muerte. Figuran en la nueva entrega Servando Gómez Martínez, La Tuta, ex líder de Los Caballeros Templarios, y El Cuini, mano derecha y cuñado del fundador del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. El embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, expresó su satisfacción y tuvo palabras de reconocimiento para la presidenta Sheinbaum.
Fiscal apelará liberación de Vallarta
No ha terminado el purgatorio para Israel Vallarta. El fiscal Alejandro Gertz Manero anunció que impugnará la resolución judicial que permitió su liberación. Vallarta, como es sabido, fue acusado de secuestro y ya ha purgado casi 20 años en la cárcel sin que le dicten sentencia. Su caso alcanzó celebridad porque fue detenido junto a la ciudadana francesa Florence Cassez; ella fue liberada, pero el mexicano continuó preso. La captura de ambos ocurrió por órdenes de Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón, encarcelado en Estados Unidos, tal vez por el resto de su vida. Gertz Manero explicó que el recurso busca garantizar justicia a seis víctimas del secuestro.
Díselo a Claudia
Asunto: ayuda a las víctimas de Gaza
AMLO propuso siempre apoyar al prójimo de manera directa para evitar la corrupción y posibles desvíos. En el caso de los niños de Gaza, así debemos apoyarlos. Al respecto, se requiere una cuenta bancaria de nuestro gobierno para hacer depósitos y que sean enviados a los necesitados. Se necesita que esto lo recolecte el gobierno de Claudia Sheinbaum. Por favor, Presidenta, abra una cuenta bancaria para depositar y apoyemos a los niños, ancianos y mujeres gazatíes.
Héctor Adán Álvarez Valencia
Twiteratti
Es una realidad que el drenaje de la Ciudad de México es un asco, pero mucho tiene que ver lo cochina que es la gente que sigue tirando basura en la calle... y esos #petlovers que en lugar de llevarse las heces de sus mascotas, las tiran en coladeras con todo y bolsa... eso también deberían legislarlo.
Mr. Camacho @luiscamacho11
