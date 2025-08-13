Lamentan en el ámbito cultural cubano deceso de Claudia Gómez Haro

E

stimada Carmen:

Ha llegado a nuestra patria la triste noticia del fallecimiento de Claudia Gómez Haro, directora académica del centro de cultura Casa Lamm. A Cuba y a la cultura cubana estuvo unida siempre Claudia; su tesis de doctorado fue sobre el arte cubano, y en los espacios de la Casa Lamm se han presentado, gracias a ella y su hermana Germaine, los mejores exponentes de nuestra cultura nacional.

Brillante intelectual, periodista y crítica de arte, defensora de las bienales de La Habana y de los procesos de restauración llevados a cabo por su amigo Eusebio Leal en el centro histórico de la vieja ciudad de La Habana; su memoria, su energía creadora y su simpatía se quedan con nosotros eternamente.

La Habana, 8 de agosto de 2025

Año 67 de la Revolución

Miguel Barnet, presidente de la Sociedad Cubano Mexicana de Relaciones Culturales

La iniciativa de reforma electoral es un hito para el país, asegura

Sin duda, la reforma electoral es un hito para nuestro país, que deberá eliminar las plurinominales por no representar a nadie y sí al infame cuatismo y privilegios inadmisibles.

Y disminuir considerablemente el aporte económico a partidos políticos; no tienen por qué tener los ingresos millonarios, excesivos que hasta ahora se les conceden inexplicablemente.

Y por supuesto, disminuir el número de diputados; su abrumadora cantidad existente no es sinónimo de eficacia.

Sin dejar de señalar mi acompañamiento a la excelente propuesta de Ernesto Arnoux, quien ayer propuso diversos réquiems para los fétidos, malolientes partidos políticos Revolucionario Institucional y Acción Nacional.

José Lavanderos

Respalda propuesta de alojar en México a niños huérfanos de Gaza

Senador Gerardo Fernández Noroña:

Por este conducto le expreso mi apoyo total a su propuesta de que niños, niñas y jóvenes palestinos se salven del genocidio que viven en su patria.

Estos niñas, niños y jóvenes, que cargan sobre sus espaldas la dignidad humana, nos necesitan.

En nuestro país serán cuidados, acompañados, y sobrevivirán al proceso de deshumanización y muerte.

Serán cobijados por el humanismo mexicano. Gracias por su iniciativa, y cuente conmigo.

Mireya Zapata Tarragona

La escuela debe ser un lugar para aprender cosas prácticas, afirma

La escuela en México ya no puede ser sólo libros y exámenes; tiene que ser un lugar donde aprendamos lo que realmente nos sirve para vivir y crecer.