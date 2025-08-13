Estados
Ver día anteriorMiércoles 13 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosOtros sitiosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/13. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Estados/Publican dictamen de la ONU sobre derechos de joven discapacitada/
A nterior
 
Publican dictamen de la ONU sobre derechos de joven discapacitada
 
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 29

La Secretaría de Gobernación publicó el dictamen del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el que se condenó a México por vulnerar el derecho de una mujer con discapacidad intelectual que en julio de 2014 buscó ingresar a la licenciatura en artes visuales del Centro Morelense de las Artes, pero se le discriminó. En el documento, emitido en abril del 2023, el comité de la ONU ordenó que el Estado mexicano ofrezca una disculpa pública a Selene Militza García Vara, acciones de reparación y la garantía de no repetición con el que se deberían hacer cambios en el Sistema Educativo Nacional; sin embargo, esto no ha ocurrido.

A nterior