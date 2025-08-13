Jared Laureles y Daniel González

La Secretaría de Gobernación publicó el dictamen del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el que se condenó a México por vulnerar el derecho de una mujer con discapacidad intelectual que en julio de 2014 buscó ingresar a la licenciatura en artes visuales del Centro Morelense de las Artes, pero se le discriminó. En el documento, emitido en abril del 2023, el comité de la ONU ordenó que el Estado mexicano ofrezca una disculpa pública a Selene Militza García Vara, acciones de reparación y la garantía de no repetición con el que se deberían hacer cambios en el Sistema Educativo Nacional; sin embargo, esto no ha ocurrido.