De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 29

Personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas recorrió ayer la bahía de Ohuira, en Sinaloa, junto con habitantes de las comunidades Paredones, Lázaro Cárdenas y Juan José Ríos para dialogar sobre el impacto ambiental de proyectos industriales en la zona. En un comunicado, la dependencia detalló que los lugareños afectados expusieron su preocupación por irregularidades en permisos y autorizaciones otorgados por dependencias para dichos proyectos, así como por el impacto que podrían generar en la pesca, la biodiversidad y los ecosistemas. Funcionarios se comprometieron a revisar los expedientes y litigios y apegarse a los principios de transparencia y rendición de cuentas. La construcción de la planta de amoniaco de la empresa Gas Petroquímica de Occidente es uno de los proyectos señalados por su impacto en los manglares y en los pueblos indígenas.