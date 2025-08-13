Daniel González Delgadillo

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 28

Con las recientes lluvias, el llenado de las 210 principales presas del país se ubica en 50 por ciento de su capacidad, lo que representa un total de 63 mil 29 millones de metros cúbicos, luego de que en los últimos 15 días ganaron mil 484 millones de metros cúbicos, informó ayer el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante la sesión informativa del comité, Daniel Arriaga, subgerente de Hidrología Operativa, precisó que el llenado actual de los embalses tiene déficit de 7 por ciento (4 mil 496 de metros cúbicos) pues el promedio nacional para el 11 de agosto es de 67 mil 525 millones de metros cúbicos. Precisó que el almacenamiento del mes está por debajo del promedio histórico, que es de 64 mil 590 millones de metros cúbicos.

Agregó que 27 presas tienen más de 100 por ciento de almacenamiento; 65, entre 75 y 100 por ciento; 59, de 50 a 75 por ciento y 59 menos de 50 por ciento.