Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 28
Con las recientes lluvias, el llenado de las 210 principales presas del país se ubica en 50 por ciento de su capacidad, lo que representa un total de 63 mil 29 millones de metros cúbicos, luego de que en los últimos 15 días ganaron mil 484 millones de metros cúbicos, informó ayer el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Durante la sesión informativa del comité, Daniel Arriaga, subgerente de Hidrología Operativa, precisó que el llenado actual de los embalses tiene déficit de 7 por ciento (4 mil 496 de metros cúbicos) pues el promedio nacional para el 11 de agosto es de 67 mil 525 millones de metros cúbicos. Precisó que el almacenamiento del mes está por debajo del promedio histórico, que es de 64 mil 590 millones de metros cúbicos.
Agregó que 27 presas tienen más de 100 por ciento de almacenamiento; 65, entre 75 y 100 por ciento; 59, de 50 a 75 por ciento y 59 menos de 50 por ciento.
Sobre el Sistema Cutzamala, Patricia Labrada, directora técnica del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, detalló en esta sesión que ya registra 64.8 por ciento de almacenamiento, con un total de 506.79 millones de metros cúbicos, cuando hace 15 días fue de 59.9 por ciento, con un volumen de 469.13 millones de metros cúbicos.
Detalló que la presa Valle de Bravo ya registra 301.34 millones de metros cúbicos (76.4 por ciento), El Bosque cuenta con 105.96 millones de metros cúbicos (52.4 por ciento) y la presa Villa Victoria almacena 99.50 millones de metros cúbicos (53.6 por ciento).
En contraste, Labrada recordó que el llenado del Cutzamala hasta el 11 de agosto del año pasado, fue de 28.3 por ciento, que representa 221.2 millones de metros cúbicos, debido a la grave sequía que enfrentaba en ese momento el país.