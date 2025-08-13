Emir Olivares y Néstor Jimenez

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 28

El asesinato de la niña Dulce estaría vinculado al narcomenudeo y no a una deuda de la familia, aseveró el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Ayer, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario dijo que los primeros reportes de la investigación por ese crimen revelan que la pareja de la madre de la pequeña tiene vínculos con el narcomenudeo.

A la pregunta sobre el homicidio de la niña de 12 años, en Chalco, estado de México, explicó que los agresores buscaban al compañero de la madre, quien logró escapar, pero en respuesta mataron a Dulce.

“Buscaban a la pareja de la madre”

“Sobre el lamentable homicidio de la menor, la información que se tiene al momento es que la pareja de la madre de Dulce está relacionado con narcomenudeo. Cuando llegaron los agresores buscando a la pareja es cuando este sujeto se logra escapar, por él iban, entonces los agresores mataron a la niña.”