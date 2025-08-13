Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 28
El asesinato de la niña Dulce estaría vinculado al narcomenudeo y no a una deuda de la familia, aseveró el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
Ayer, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario dijo que los primeros reportes de la investigación por ese crimen revelan que la pareja de la madre de la pequeña tiene vínculos con el narcomenudeo.
A la pregunta sobre el homicidio de la niña de 12 años, en Chalco, estado de México, explicó que los agresores buscaban al compañero de la madre, quien logró escapar, pero en respuesta mataron a Dulce.
“Buscaban a la pareja de la madre”
“Sobre el lamentable homicidio de la menor, la información que se tiene al momento es que la pareja de la madre de Dulce está relacionado con narcomenudeo. Cuando llegaron los agresores buscando a la pareja es cuando este sujeto se logra escapar, por él iban, entonces los agresores mataron a la niña.”
El secretario agregó: “Están relacionados esa casa y la pareja de la madre de la menor con narcomenudeo más que por una deuda”.
En tanto, sobre el caso del niño Fernando, de 5 años, quien fue asesinado por una deuda de mil pesos de su madre en el municipio de La Paz, también en el estado de México, el titular de la SSPC destacó la creación de una unidad de atención especializada en la fiscalía de esa entidad para atender este tipo de asuntos y “evitar que se repitan”.
Sin embargo, evitó hablar de lo denunciado por la abogada y activista Gloria Fabiola Viulla Saldaña –por quien se conoció el caso y documentó una serie de irregularidades y omisiones de dependencias estatales, como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que permitieron el asesinato–, quien dijo que Noemí, la madre del pequeño, decidió removerla de la defensa luego de reunirse con la gobernadora Delfina Gómez y la alcaldesa Martha Guerrero, quienes entre otras cosas le “llevaron despensas”.