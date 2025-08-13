▲ Una severa inundación se reportó en la colonia Vergel del Guadalupe, municipio de Nezahualcóyotl, estado de México. Foto René Ramón

René Ramón y Silvia Chávez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 28

Más de 300 familias de 16 colonias del municipio mexiquense de Nezahualcóyotl resultaron afectadas con inundaciones y encharcamientos provocados por una tormenta ayer en la madrugada en el oriente del valle de México. La zona norte de esta demarcación fue la más dañada, informó el edil Adolfo Cerqueda.

Dijo que el censo para verificar los perjuicios se hizo en 17 zonas y la situación es muy complicada porque el sistema de drenaje de 18 colonias es codependiente de la red de colectores de la Ciudad de México.

Explicó que cuando bajen los niveles de agua en la capital del país se reducirá el tirante del agua en la citada área, lo cual esperaban que ocurriera durante la tarde noche del martes.

En la colonia Vergel de Guadalupe, Maribel Rodríguez narró los momentos de desesperación cuando su vivienda empezó a inundarse, pues su madre ya no camina debido a una enfermedad. Por fortuna el nivel del líquido no superó la base del colchón. Diego Abraham Ortega, otro lugareño, comentó que perdió todo, pues el agua superó 40 centímetros en su hogar.

En las colonias Valle de Aragón y Bosques de Aragón los aguaceros causaron daños en departamentos de la planta baja y el estacionamiento de varios inmuebles. También ocasionó estragos en las vías Avenida Central y Periférico Oriente.