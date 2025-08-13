▲ El gobierno federal anunció que indagará presuntas anomalías en sus licitaciones. En la imagen, el pozo Bushel 1EXP, de Petróleos Mexicanos, ubicado en Cárdenas, Tabasco. Foto Pemex

Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 21

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió información a Petróleos Mexicanos (Pemex) –y adelantó que también la solicitará a autoridades estadunidenses– para comprobar si hubo contratos entre la empresa del Estado con los dos empresarios mexicanos a quienes el Departamento de Justicia del país vecino acusa de sobornar a funcionarios de la petrolera.

De confirmarse que obtuvieron de esa forma contratos millonarios, se indagará quiénes los firmaron por parte de Pemex y se solicitaría una investigación a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, adelantó.

Consultada sobre las acusaciones del Departamento de Justicia estadunidense sobre irregularidades presuntamente cometidas entre 2019 y 2021, la mandataria destacó que uno de los señalados (Mario Alberto Ávila Lizárraga) fue candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Campeche en 2009.

“Uno de ellos está detenido y el otro está prófugo. Vale la pena hablar del empresario prófugo, porque es militante del PAN, para empezar, porque fue candidato al gobierno de Campeche por el PAN. Trabajó en Pemex; fue acusado, en su momento, por otros casos de corrupción, y esta persona es la que hoy está prófuga y es buscada por el gobierno de Estados Unidos”, indicó en su conferencia de prensa diaria.