▲ Largas filas y vuelos cancelados en la terminal 2 del AICM debido a las lluvias de la madrugada de ayer. Foto Jorge Ángel Pablo García

Braulio Carbajal, Jessika Becerra y Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 20

Ante las afectaciones causadas por las lluvias en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) había brindado hasta ayer 135 asesorías y logrado 60 conciliaciones. Asimismo, había recuperado 277 mil 147.50 pesos en favor de pasajeros perjudicados.

Hasta las 19 horas de ayer la Profeco había contabilizado al menos 19 mil 500 pasajeros afectados por la suspensión de despegues y aterrizajes durante la madrugada del martes por segundo día consecutivo, debido a las intensas lluvias.

Según las normas de la Profeco, en caso de retraso o demora de algún vuelo, los pasajeros deben ser informados por medios electrónicos o módulos de atención.

Si el problema es atribuible a las aerolíneas, se deberá ofrecer algún tipo de compensación, que dependerá del nivel de la afectación. Si el retraso va de una a cuatro horas, deberán proporcionarse descuentos para próximos vuelos y/o alimentos y bebidas. Si el retraso dura de dos a cuatro horas, el descuento para vuelos posteriores no deberá ser menor a 7.5 por ciento.

Si un vuelo se retrasa más de cuatro horas o se cancela por causas imputables a la aerolínea, ésta debe compensar a los pasajeros con la devolución total o parcial del boleto más una indemnización mínima de 25 por ciento del costo del boleto o tramo no realizado, un vuelo sustituto con alimentos en el primer horario disponible y, de ser necesario, alojamiento y transporte terrestre o transporte en una fecha posterior al mismo destino con una indemnización mínima de 25 por ciento.