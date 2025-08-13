Afp

Budapest. No por repetitiva, la escena deja de ser sorprendente. A sus 25 años de edad, Armand Duplantis celebró su decimotercer récord del orbe y alzó el dedo índice para recordarle al mundo que ya sólo le queda un centímetro para superar la barrera de los 6.30 metros.

Mondo sigue escribiendo su leyenda en el salto con garrocha. Esta vez brilló en el Memorial Istvan Gyulai, prueba de oro del Tour Continental de World Athletics celebrado ayer en Budapest.

A orillas del Danubio y bajo el calor del verano europeo, primero barrió a su competencia y luego se regaló un tercer récord del mundo en 2025; el decimotercero en su carrera, para elevar la marca a 6.29 metros, a un centímetro de los 6.30 que se fijó como meta a principio de temporada.

En su duelo contra el griego Emmanouil Karalis, quien se convirtió hace poco más de una semana en el cuarto mejor garrochista de la historia (6.08) y quien volvió a superar el martes los 6 metros (6.02), Duplantis superó sin dificultades los 6.11 para asegurarse la victoria del certamen.

Utilizó entonces su primer intento de récord del mundo para medir, antes de superar la altura en su segundo intento, tocando la barra pero sin hacerla caer.

Tras un pequeño momento de duda y luego de comprobar que la barra se había mantenido en los soportes, Duplantis fue a las gradas a festejar el logro con su pareja, Désiré Inglander, y su hermana Johanna, quien también participó en la cita en Budapest.