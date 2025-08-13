Miércoles 13 de agosto de 2025, p. a10
Budapest. No por repetitiva, la escena deja de ser sorprendente. A sus 25 años de edad, Armand Duplantis celebró su decimotercer récord del orbe y alzó el dedo índice para recordarle al mundo que ya sólo le queda un centímetro para superar la barrera de los 6.30 metros.
Mondo sigue escribiendo su leyenda en el salto con garrocha. Esta vez brilló en el Memorial Istvan Gyulai, prueba de oro del Tour Continental de World Athletics celebrado ayer en Budapest.
A orillas del Danubio y bajo el calor del verano europeo, primero barrió a su competencia y luego se regaló un tercer récord del mundo en 2025; el decimotercero en su carrera, para elevar la marca a 6.29 metros, a un centímetro de los 6.30 que se fijó como meta a principio de temporada.
En su duelo contra el griego Emmanouil Karalis, quien se convirtió hace poco más de una semana en el cuarto mejor garrochista de la historia (6.08) y quien volvió a superar el martes los 6 metros (6.02), Duplantis superó sin dificultades los 6.11 para asegurarse la victoria del certamen.
Utilizó entonces su primer intento de récord del mundo para medir, antes de superar la altura en su segundo intento, tocando la barra pero sin hacerla caer.
Tras un pequeño momento de duda y luego de comprobar que la barra se había mantenido en los soportes, Duplantis fue a las gradas a festejar el logro con su pareja, Désiré Inglander, y su hermana Johanna, quien también participó en la cita en Budapest.
Hace dos años, en el Estadio Nacional de Budapest construido para el Mundial de 2023, Duplantis se colgó su segundo título del orbe al superar en su primer intento la barra a 6.10 metros. Después quiso mejorar su récord, fallando en tres ocasiones a 6.23.
En otros resultados, el jamaicano Bryan Levell se postuló como uno de los serios candidatos al podio en el Mundial de Tokio, tras imponerse en los 200 metros en 19.69 segundos. Con viento ligeramente desfavorable, el velocista se quedó a seis centésimas de la mejor marca mundial del año, firmada por el estadunidense Noah Lyles (19.63) a principios de agosto.
Levell, quien ganó el campeonato jamaicano a finales de junio con un tiempo de 20.10 segundos, mejoró en más de tres décimas de segundo su marca personal anterior (19.97).
Su actuación en Budapest es la tercera mejor del año, por detrás de Lyles y del también estadunidense Kenneth Bednarek (19.67), pero por delante del vigente campeón olímpico de la distancia, el botsuano Letsile Tebogo (19.76).
En una reunión que contaba con grandes nombres, la marfileña Marie-Josée Ta Lou-Smith ganó los 100 metros femeninos en 10.97 segundos, mientras el jamaicano Kishane Thompson ganó la prueba masculina en 9.95.