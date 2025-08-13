Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 32

En lo que va de la administración actual, 573 integrantes de grupos organizados dedicados a la extorsión han sido detenidos por la policía capitalina, de acuerdo con el último corte realizado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En una revisión de reportes de detenciones por este delito, se encontró que entre los asegurados se encuentran sujetos ligados a La Unión Tepito, Anti Unión, Los Malvados y Los Gansos, así como extorsionadores de dulceros y hasta familiares de Roberto Moyado Esparza, El Betito.

En julio se reportaron por lo menos 13 acciones relevantes contra estos integrantes por el área de inteligencia, donde resalta la del día 29 por extorsión agravada en la alcaldía Iztapalapa.

Ahí las autoridades capitalinas detuvieron a tres sujetos, dos hombre y una mujer, quienes formaban una célula criminal que extorsionaba a conductores de transporte público en la colonia Centro.

El 25 de julio detuvieron a Enrique N, ligado a La Unión Tepito, quien exigió 25 mil pesos a un comerciante para dejarlo realizar sus actividades.