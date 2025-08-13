Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 32
En lo que va de la administración actual, 573 integrantes de grupos organizados dedicados a la extorsión han sido detenidos por la policía capitalina, de acuerdo con el último corte realizado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
En una revisión de reportes de detenciones por este delito, se encontró que entre los asegurados se encuentran sujetos ligados a La Unión Tepito, Anti Unión, Los Malvados y Los Gansos, así como extorsionadores de dulceros y hasta familiares de Roberto Moyado Esparza, El Betito.
En julio se reportaron por lo menos 13 acciones relevantes contra estos integrantes por el área de inteligencia, donde resalta la del día 29 por extorsión agravada en la alcaldía Iztapalapa.
Ahí las autoridades capitalinas detuvieron a tres sujetos, dos hombre y una mujer, quienes formaban una célula criminal que extorsionaba a conductores de transporte público en la colonia Centro.
El 25 de julio detuvieron a Enrique N, ligado a La Unión Tepito, quien exigió 25 mil pesos a un comerciante para dejarlo realizar sus actividades.
Fuentes policiales señalaron que este delito se concentra en el primer cuadro de la capital en zonas comerciales, principalmente, aunque también grupos asentados en el poniente y sur cometen este delito a la par del llamado cobro de piso.
El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, realizó un balance por medio de un video, donde resaltó que 380 de las 573 detenciones fueron entre enero y julio, lo que representa 50 por ciento más respecto del mismo periodo del año anterior.
Resaltó que personal especializado en manejo de crisis y extorsión han atendido a mil 695 personas por casos de extorsión telefónica y se ha proporcionado orientación a 892 ciudadanos para evitar que sean víctimas de este delito.
También en este periodo, la SSC realizó 323 sesiones de atención sicológica y se han realizado 226 talleres preventivos con 3 mil 865 personas de los sectores público y privado.