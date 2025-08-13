Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 32

La tarde de ayer, un juez de control vinculó a proceso a una mujer de la tercera edad, identificada como Flor N, por el delito de crueldad animal en contra de una perrita, a la que asesinó en un inmueble de la alcaldía Coyoacán en 2024.

Tras poco más de un año la carpeta de investigación se judicializó, por lo que en la audiencia inicial el juzgador determinó que había elementos suficientes para acreditar que la mujer de 77 años aplicó violencia en contra del animal de nombre Moni, con el propósito de matarla.

No obstante, la defensa de la imputada intentó acreditar amenazas y faltas al debido proceso, que fueron negadas por el juzgador.

Además, consideró desestimar los argumentos de los abogados de la mujer sobre que su clienta es una adulta mayor y que por ende no debía ser vinculada a proceso.

En este sentido, el togado refirió a la mujer que ella sabía que la crueldad animal era un delito y que, aún así, cometió el crimen.