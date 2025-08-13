Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 31

Ante la omisión de las autoridades de Miguel Hidalgo, que han permitido avance la construcción de un supercito Chedraui en la calle Presa Rodríguez número 39, los vecinos presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos para que investigue las presuntas violaciones a sus garantías individuales, entre ellas la obligación de la alcaldía de atender su reclamo.

Asimismo, reiteraron su rechazo a que una nueva tienda de la citada cadena comercial opere en la colonia, donde ya hay varios negocios de este tipo, incluso de Chedraui.

Aseguraron que no se trata de un simple desacuerdo vecinal: “es la imposición de un proyecto comercial a gran escala en una zona habitacional, sin consulta ciudadana y con evidentes irregularidades”.

En la queja, la Asociación de Residentes y Propietarios de la Colonia Irrigación AC detalla que la empresa Tiendas Chedraui SA de CV ingresó un aviso de obra menor amparado en el artículo 62 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, el cual permite exclusivamente trabajos de mantenimiento y reparación sin impacto estructural.