▲ Con ayuda de policías y saltando sobre dovelas de plástico, usuarios de la estación Pantitlán intentaban mantener el equilibrio para salir de las instalaciones del Metro completamente secos. Foto Alfredo Domínguez

Elba Mónica Bravo y Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 31

Basura, lodo, inundaciones, áreas sin iluminación, personas en situación de calle y comercio informal es el entorno por el que transitaron usuarios del Metro en la estación terminal Pantitlán, donde confluyen las líneas 1, 5, 9 y A.

La madrugada de ayer, en zonas de torniquetes y pasillos, principalmente en las conexiones de la línea A a la línea 9 y 1, así como a la línea 5, se registraron inundaciones que obligaron a colocar en el piso trafitambos para que los pasajeros pudieran acceder a las instalaciones y evitar mojarse los pies.

Mientras, la estación Hangares, de la línea amarilla que corre de Pantitlán a Politécnico, inició operaciones a las 8 de la mañana, es decir, con tres horas de retraso, debido a que el acceso estaba anegado.

Por tercer día consecutivo, los usuarios padecieron inundaciones en diferentes vialidades, entre ellas el bajopuente ubicado en las inmediaciones del Centro de Transferencia Modal Pantitlán, el cual tardó poco más de 12 horas en abrir el lunes pasado.

Elvira Vega, usuaria, comentó que tuvo que caminar más de 20 minutos porque el transporte no pudo ingresar al paradero por el tránsito y los encharcamientos, mientras el servicio del Metro, dijo, “cada vez está peor, es lento, se detiene mucho y la línea 1 es muy lenta”.

Otros pasajeros y comerciantes de puestos semifijos se quejaron de que personal del Metro cierra los accesos que comunican a las líneas A y 9, lo que dificulta el tránsito peatonal.

Ayer, un equipo de siete jóvenes del Sistema de Transporte Colectivo retiró el lodo en las inmediaciones de la terminal Pantitlán de la línea 9 y realizó labores de desazolve.