Están en cinco colonias de dos alcaldías
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, recorrió la zona de San Juan de Aragón
El gobierno entregará apoyos económicos a familias el fin de semana
Prevén que por la tromba del lunes ascienda la cifra de casas damnificadas
Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 30
Luego de dos días de lluvias intensas, el Gobierno de la Ciudad de México tiene contabilizadas casi 400 viviendas afectadas en cinco colonias de las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.
Ante ello, este fin de semana entregará apoyos económicos a las familias damnificadas, de acuerdo con el grado de daños en los inmuebles; además, se instalaron comedores públicos que ofrecerán desayunos, comidas y cenas.
Y para quienes más lo requieran, se entregarán colchones y enseres domésticos de emergencia; todo ello, independientemente del pago del seguro por emergencias, por lo que ya se elabora el censo correspondiente.
Ayer, la titular del Ejecutivo local, Clara Brugada Molina, recorrió las zonas afectadas en la colonia San Juan de Aragón, sexta y séptima secciones. Datos de la Secretaría de Participación Ciudadana indican que por la lluvia del domingo 204 viviendas fueron afectadas, 18 en la colonia Providencia.
Sin embargo, se relaborará el censo, ya que la precipitación de la madrugada de lunes volvió a ocasionar inundaciones en la zona, por lo que se prevé que haya más casas dañadas.
Según la Secretaría de Gestión Integral del Agua, las inundaciones se debieron, además por la cantidad de agua que cayó, al taponamiento del colector principal del drenaje.
Antes, Brugada Molina estuvo en la colonia Azteca, en Venustiano Carranza, donde junto con las colonias Revolución y Progresista se reportaron 188 viviendas afectadas, de las cuales en 145 el nivel del agua rebasó 50 centímetros de altura.
Saturó el Gran Canal
En esa zona las inundaciones se debieron a que la precipitación pluvial saturó el Gran Canal del Desagüe, por lo que la Secretaría de Gestión Integral del Agua dijo que se trabajará con la Comisión Nacional del Agua en mejorar el protocolo de operación del drenaje profundo.
Sin embargo, esas no fueron las únicas afectaciones por las lluvias de los días recientes, en otras colonias de Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Magdalena Contreras también se reportaron inundaciones que afectaron viviendas.
Habitantes de las colonias Cuchilla del Tesoro y La Pradera reportaron que quedaron atrapados con anegaciones que superaron 50 centímetros de altura.
En el pueblo de San Bernabé Ocotepec, en La Magdalena Contreras, una familia quedó atrapada por el deslave de un talud de dos metros en la cerrada de Ayuntamiento, sin reporte de lesionados.
En la colonia Agrícola Pantitlán, en Iztacalco, vecinos protestaron con el cierre de la avenida Javier Rojo Gómez, en su cruce con avenida Norte, luego de que los sótanos de cuatro torres de departamentos y algunos comercios en calle 1 se inundaron ayer por la mañana por sexta ocasión en lo que va de la temporada de lluvias.
Lo más grave de la tormenta del domingo, explicó Mario Peralta Cruz, residente de uno de los inmuebles afectados en calle 1 número 143, fue que el agua en el segundo sótano alcanzó una altura de 1.20 metros; “llegó hasta las ventanillas de los vehículos y 11 sufrieron daños, algunos declarados pérdida total”.
Desde la primera inundación, hace más de un mes, el agua de la cisterna se contaminó, por lo que los 140 departamentos dependen de una toma en la planta baja.
La tromba también dejó inundaciones en las colonias Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Juan Escutia y en la unidad habitacional Ejército de Oriente, cercanas a la calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa.
Vecinos señalaron que el agua entró a sus viviendas y alcanzó 40 centímetros de altura. Aseguraron que las afectaciones no sólo fueron provocadas por la lluvia, sino por el colapso del drenaje que arrojó aguas negras, inundando patios, salas, cocinas y habitaciones.