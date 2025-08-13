▲ El caos provocado por las lluvias afectó el Eje 1 Norte, a la altura de la estación Terminal Aérea del Metro, donde se observó una gran concentración vehicular y de agua. Foto Alfredo Domínguez

Alejandro Cruz Flores, Josefina Quintero Morales, Ángel Bolaños Sánchez y Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 30

Luego de dos días de lluvias intensas, el Gobierno de la Ciudad de México tiene contabilizadas casi 400 viviendas afectadas en cinco colonias de las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.

Ante ello, este fin de semana entregará apoyos económicos a las familias damnificadas, de acuerdo con el grado de daños en los inmuebles; además, se instalaron comedores públicos que ofrecerán desayunos, comidas y cenas.

Y para quienes más lo requieran, se entregarán colchones y enseres domésticos de emergencia; todo ello, independientemente del pago del seguro por emergencias, por lo que ya se elabora el censo correspondiente.

Ayer, la titular del Ejecutivo local, Clara Brugada Molina, recorrió las zonas afectadas en la colonia San Juan de Aragón, sexta y séptima secciones. Datos de la Secretaría de Participación Ciudadana indican que por la lluvia del domingo 204 viviendas fueron afectadas, 18 en la colonia Providencia.

Sin embargo, se relaborará el censo, ya que la precipitación de la madrugada de lunes volvió a ocasionar inundaciones en la zona, por lo que se prevé que haya más casas dañadas.

Según la Secretaría de Gestión Integral del Agua, las inundaciones se debieron, además por la cantidad de agua que cayó, al taponamiento del colector principal del drenaje.

Antes, Brugada Molina estuvo en la colonia Azteca, en Venustiano Carranza, donde junto con las colonias Revolución y Progresista se reportaron 188 viviendas afectadas, de las cuales en 145 el nivel del agua rebasó 50 centímetros de altura.

Saturó el Gran Canal

En esa zona las inundaciones se debieron a que la precipitación pluvial saturó el Gran Canal del Desagüe, por lo que la Secretaría de Gestión Integral del Agua dijo que se trabajará con la Comisión Nacional del Agua en mejorar el protocolo de operación del drenaje profundo.