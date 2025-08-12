E

n la mañanera del pasado 6 de agosto, a contracorriente de lo que proclama la Cuarta Transformación (4T), observamos un extraño acompañamiento de cuatro de las mayores corporaciones farmacéuticas trasnacionales (Boehringer Ingelheim, alemana; Carnot Laboratories, francesa; Astra Zéneca, inglesa, y Bayer, alemana). ¿La razón? Su inversión conjunta de 12 mil millones de pesos.

En esta entrega ponemos en duda no solamente la “mexicanidad” de estas corporaciones, también señalamos la evidente demagogia de empresas y funcionarios. La revisión la hicimos a pesar de la “inteligencia artificial”, la cual, ante preguntas concretas, solamente responde con propaganda y más propaganda y para quien el “mundo es perfecto”.

Boehringer Ingelheim, una de las farmacéuticas líderes en el mundo, opera globalmente con 146 filiales y más de 47 mil 700 empleados. Desde su fundación, en 1885, la empresa, de propiedad familiar, se ha dedicado a la investigación y desarrollo, manufactura y venta de productos medicinales humanos y veterinarios. En 2015 Boehringer Ingelheim puso en peligro la salud de los ciudadanos con el caso de Pradaxa, un anticoagulante. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó Pradaxa en 2010 para la prevención de accidentes cerebrovasculares y coágulos de sangre, enfermedad que afecta entre 2.7 y 6.1 millones de personas sólo en EU. En su segundo año de comercialización ya facturaba mil 400 millones de dólares y a finales de 2014 casi un millón de pacientes utilizaban el nuevo anticoagulante en Norteamérica. Lamentablemente los miembros del comité asesor de la FDA que revisó Pradaxa y la aprobó con nueve votos a cero, tenían vínculos con la industria farmacéutica. Además de aprobar un fármaco potencialmente letal sin un antídoto. Pradaxa no tiene un sistema para controlar los niveles de coagulación del paciente. Sobre este tema, como en los otros, la FDA y sus asesores decidieron cerrar los ojos. La Boehringer Ingelheim, recibió numerosas demandas presentadas por pacientes y sus familias que consideraban habían sido dañados por sus efectos secundarios.