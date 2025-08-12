César Arellano e Iván Evair Saldaña

Martes 12 de agosto de 2025

De acuerdo con las normas constitucionales y en cumplimiento al Tratado entre México y Estados Unidos sobre la Ejecución de Sentencias Penales, autoridades de México se coordinaron con el gobierno de Estados Unidos para recibir a 14 mexicanos que fueron sentenciados en ese país por delitos contra la salud.

Fueron trasladados a un centro penitenciario, con el objetivo de trabajar la reinserción social con mayor proximidad a sus familias.

El traslado internacional 185 se llevó a cabo en coordinación con el órgano administrativo desconcentrado de prevención y reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación.

La Fiscalía General de la República señaló que el movimiento internacional de sentenciados es un procedimiento que busca una reinserción social incluyente, tomando en cuenta elementos que contribuyan a su cometido, como el lugar donde se cumplirá la condena, que debe ser dentro de un ambiente que incluya valores sociales, tradiciones, idioma y familia.