Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 12

Por primera vez se llevará a cabo el Encuentro Zacatecano de Educación Alternativa (Ezea), espacio donde el magisterio disidente discutirá el modelo de enseñanza popular y hará una reflexión sobre el quehacer del docente y la escuela que se quiere construir.

Como en cada inicio de ciclo escolar, días antes de que los alumnos regresen a las aulas, las diferentes secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pondrán en marcha una jornada con talleres estatales de enseñanza alternativa.

El presente año, el eje central del encuentro será la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

En Zacatecas, durante dos días, 22 y 23 de agosto, se llevarán a cabo dos foros, uno por día, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, sobre lo que “será el cimiento de un proyecto educativo de largo alcance”, señaló en entrevista con La Jornada, Filiberto Frausto, secretario general democrático de la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa-ción (SNTE).

Recordó que en años anteriores, como movimiento, se efectuaron diálogos, principalmente en 2007 y 2013, a partir de la reforma a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y la reforma educativa, respectivamente, pero no con la magnitud ni con la capacidad de organización que poseen ahora.

El objetivo, resaltó, es ir construyendo el camino para un congreso estatal en el que “los propios compañeros docentes que han acumulado una experiencia valiosa a lo largo de años de labor pedagógica, lo socialicen y compartan, con miras a establecer las condiciones en el ciclo escolar para iniciar un proyecto alternativo de educación”.