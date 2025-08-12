Política
Ver día anteriorMartes 12 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosOtros sitiosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/12. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Arranca en el sector salud campaña contra acoso/
A nterior
S iguiente
 
Arranca en el sector salud campaña contra acoso
 
Periódico La Jornada
Martes 12 de agosto de 2025, p. 9

Por primera vez el gobierno de México lanzó una campaña nacional para erradicar el atosigamiento y la persecución sexual y laboral en instituciones del sector salud, bajo el nombre Juntas y juntos contra el hostigamiento y el acoso.

Estas actitudes dentro de la comunidad médica “representan problemas graves que han afectado por décadas y han derivado en denuncias que se han hecho más visibles”, señaló ayer la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en un comunicado.

La dependencia explicó que se busca hacer visible ese tipo de tratos nocivos y atender un fenómeno que, por décadas, ha afectado a personal médico, de enfermería, administrativo, estudiantes y pacientes.

La iniciativa pretende empoderar a las personas que sufran acoso y hostigamiento para denunciar y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias administrativas correspondientes. “Violar la ley es más caro que cumplirla”, advirtió la dependencia, la cual garantiza que ofrecerá acompañamiento a las víctimas y mantendrá su política de cero tolerancia.

El acoso y el hostigamiento en el entorno laboral provocan graves secuelas emocionales y de salud –estrés, depresión y ansiedad– que impactan en la calidad de la atención médica y en la confianza en el sistema. Por ello, la campaña se difundirá en unidades de salud y redes sociales de diversas dependencias.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto