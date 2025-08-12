De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025

Por primera vez el gobierno de México lanzó una campaña nacional para erradicar el atosigamiento y la persecución sexual y laboral en instituciones del sector salud, bajo el nombre Juntas y juntos contra el hostigamiento y el acoso.

Estas actitudes dentro de la comunidad médica “representan problemas graves que han afectado por décadas y han derivado en denuncias que se han hecho más visibles”, señaló ayer la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en un comunicado.

La dependencia explicó que se busca hacer visible ese tipo de tratos nocivos y atender un fenómeno que, por décadas, ha afectado a personal médico, de enfermería, administrativo, estudiantes y pacientes.