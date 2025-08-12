Georgina Saldierna

Martes 12 de agosto de 2025, p. 4

Morena en el Senado calificó como positivo que se abra el debate sobre la reforma electoral, pues ello permitirá quitar prejuicios en torno a los temas que incluirá la iniciativa, mientras el PRI calificó los foros que se van a organizar como una simulación.

El presidente de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña, celebró la ruta crítica de la modificación legislativa que se anunció en Palacio Nacional, porque “todo mundo pensaba que iba a ser un albazo y no”.

Recordó así, que en el “mejor de los casos” la iniciativa se presentará en enero próximo.

“Eso quiere decir que se tendrán todos los meses por venir para un debate no sólo en el espacio del Ejecutivo”. Las propias cámaras harán el suyo, añadió.

Resaltó que se abrirá la discusión sobre la representación proporcional, al considerar que “la disminución de prerrogativas es indiscutible”, es decir, reducir el presupuesto, así como la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos que ejercen los partidos políticos.