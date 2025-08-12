Néstor Jiménez y Ángeles Cruz

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 4

En la oposición hay “mucha hipocresía” sostuvo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al citar las acciones de los dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI). En el caso del priísta Alejandro Moreno, quien recientemente acudió a Washington para ventilar supuestos vínculos de políticos con el crimen organizado, la mandataria expuso: “Va y denuncia en Estados Unidos sin pruebas. O sea, aparte de corrupto, vendepatrias”.

Consultada nuevamente sobre las disculpas públicas ordenadas por el Tribunal Electoral a la diputada del Partido del Trabajo, Karina Barreras, la Presidenta expresó que “el poder se ejerce con humildad. Todos, y particularmente los que somos parte de este movimiento de Transformación”.

Durante su conferencia de prensa matutina lanzó un llamado a los integrantes de la 4T: “No hay que hacer uso del poder para afectar a las personas, sino para ayudarlas siempre. Y hay que ser humilde, sencillo, modesto, cercano al pueblo, de todas las formas”.

No obstante, apuntó: “Que no sea hipócrita la oposición también, porque se rasgan las vestiduras”, y se refirió al coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, quien la semana pasada hizo distintas críticas a la comisión para la reforma electoral que creó la jefa del Ejecutivo federal.

“Nunca pudo explicar el fraude que cometió en Querétaro, nunca, se fue 6 años a Estados Unidos a vivir, regresó como senador plurinominal por el fuero –es que hay que decir las cosas como son–, ¿y ahora él da lecciones de moral?”, preguntó Sheinbaum Pardo sobre el también ex candidato presidencial en 2018.