Fidel Castro nunca claudicó

M

añana, hace 99 años, nació el comandante Fidel Alejandro Castro Ruz; quién habría de decir que iba a ser grande entre los grandes revolucionarios del siglo XX.

Bajo el mando de Fidel y su tropa de barbones y desaliñados guerrilleros, entre ellos los comandantes Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, tuvieron la osadía de tomar el cielo por asalto y construir, a escasos 145 km de distancia del enemigo de la humanidad, el imperio yanqui, la primera revolución socialista en América Latina.

Este gran luchador, durante su larga vida de revolucionario, no claudicó ni un instante de exponer y evidenciar las intenciones expansionistas y de invasión a Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos, y utilizó su discurso revolucionario y de confrontación ideológica contra el imperio yanqui y la ultraderecha del mundo.

Hoy, al comandante Fidel Castro los pueblos del mundo lo recordamos con gran honor y gloria por su congruencia al luchar contra las injusticias, la explotación y el expansionismo del imperialismo yanqui, y es por su ejemplo y legado que sigue y seguirá siendo un faro de luz contra la barbarie y las injusticias.

Cuba es un ejemplo, pues a pesar del criminal y genocida bloqueo económico, continúa con el proyecto de una patria libre, soberana y socialista.

Comandante Fidel, tu ejemplo nos da la fortaleza para continuar en la lucha por la liberación de los pueblos oprimidos del mundo.

Invitamos a todos a festejar el natalicio del comandante Fidel Castro el sábado 16 a partir de las 12 horas en el parque de la colonia Tabacalera. ¡Que devuelvan las estatuas ya!

Colectivo de Solidaridad Militante va por Cuba

Último adiós a Javier Velázquez Moctezuma

Hoy, con el corazón apesadumbrado pero lleno de gratitud, despedimos al amigo, colega, hermano y faro de la ciencia comprometida: el Dr. Javier Velázquez Moctezuma. Rector de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, neurocientífico de prestigio internacional y, sobre todo, un hombre que entendió que el conocimiento sólo cobra sentido cuando se convierte en herramienta de justicia para las comunidades más vulnerables de nuestro país.

Javier fue un visionario que transformó la academia en un puente hacia la esperanza. Desde las aulas hasta los barrios marginados, sembró la convicción de que la ciencia debe servir al pueblo. Su lucha no fue sólo contra las fronteras del saber, sino contra la desigualdad. Quienes tuvimos el privilegio de caminar a su lado –especialmente en proyectos como el museo Gota de Agua para Iztapalapa– atestiguamos su pasión por democratizar el conocimiento y su firme creencia en que la educación y la investigación deben mejorar vidas.