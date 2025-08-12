L

os problemas que cada año se presentan en la Ciudad de México durante la temporada de lluvias se han, literalmente, desbordado en los meses recientes debido a las precipitaciones sin precedentes, tan inusuales que a mitad del periodo ya se ha recibido más agua de la que normalmente cae en toda la estación pluvial. El pasado domingo, las lluvias alcanzaron tal intensidad que, además de los bajopuentes que se anegan con una deplorable frecuencia, las aguas ingresaron al Palacio del Ayuntamiento, al hospital general Balbuena, al aeropuerto, a estacionamientos, domicilios particulares y decenas de estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, provocando el cierre de varios tramos y una explosión en San Antonio Abad, de la línea 2. Todavía ayer por la tarde, varias vialidades se encontraban intransitables debido a que el agua no tiene por dónde salir.

Además del volumen anormalmente alto de precipitaciones, que se prevé persista hasta el final de la temporada, varios factores confluyen para explicar las inundaciones que padece la Ciudad de México y el caos resultante. Por supuesto, el primero de ellos es el hecho de que la zona metropolitana del valle de México, mucho más allá de las fronteras políticas de la capital, forma parte de una gigantesca cuenca lacustre que en su momento de máxima expansión abarcó más de 2 mil kilómetros cuadrados. El asentamiento de varios pueblos prehispánicos en las islas y las costas de los lagos que componían dicho sistema siempre requirió de obras hidráulicas que fueron destruidas durante la Conquista. Posteriormente, la falta de consideración con la naturaleza y los conocimientos locales por parte de los españoles llevó a que la capital virreinal sufriera catastróficas inundaciones y a que incluso se planteara el abandono de la urbe para establecerla en una ubicación más propicia. Sin embargo, se mantuvo en su lugar y, con obras de remediación y desastres recurrentes, se llegó al siglo XX, cuando se tomó una cadena de decisiones nefastas, todas basadas en el principio de desalojar el agua en vez de adaptarse a ella y aprovecharla.