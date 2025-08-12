Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 24

Tras el asesinato del periodista Anas al Sharif, el director general de Al Jazeera, Mostefa Souag, dirigió al personal del medio de comunicación un correo electrónico que a continuación se reproduce:

Queridos colegas.

El 10 de agosto de 2025, nuestros colegas Anas al Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher y Mohammed Noufal fueron asesinados a sangre fría por las fuerzas de ocupación israelíes. Estaban ejerciendo su labor periodística, lo que constituye otro ataque deliberado y flagrante por parte de Israel contra la libertad de prensa.

El ataque se produce en medio de la horrible catástrofe humanitaria que causa la ofensiva israelí a Gaza, que da como resultado masacres de civiles, hambruna forzada y destrucción generalizada de comunidades enteras.

Los asesinos de los periodistas –el ejército israelí, según una declaración oficial– atacaron la tienda de campaña donde se alojaban, situada frente al complejo médico al-Shifa en Gaza.

Ordenar el asesinato de Anas al Sharif, uno de los periodistas más valientes de Gaza, y sus colegas es un intento desesperado de silenciar la voz de la verdad antes de que se implemente el complot para invadir el enclave.

Anas y sus colegas fueron de las últimas voces que quedaban desde Gaza, ofreciendo al mundo una cobertura sin filtros y desde el terreno sobre las devastadoras realidades. Documentaron con audacia y valentía la difícil situación de su gente desde el inicio de la guerra.