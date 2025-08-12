Mantiene acuerdo sin cambios
Martes 12 de agosto de 2025, p. 22
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que prorroga la tregua arancelaria con China por 90 días más, horas antes de que los aranceles estadunidenses a los productos chinos volvieran a tasas de tres dígitos.
En un mensaje en su red Truth Social, Trump dijo haber firmado “un decreto que extenderá la suspensión arancelaria a China por 90 días”. Los elementos del acuerdo “seguirán sin cambios”, añadió.
La tregua arancelaria entre Pekín y Washington expiraba este martes. La nueva orden impide que los aranceles estadunidenses a productos chinos se disparen hasta 145 por ciento; a su vez, los aranceles chinos a los productos estadunidenses iban a alcanzar 125 por ciento, tasas que habrían dado lugar a un virtual embargo comercial.
Previamente, periodistas preguntaron a Trump si ampliaría los aranceles, un día después de que instó a Pekín a cuadruplicar sus compras de soya estadunidense. “Veremos qué pasa”, dijo Trump en rueda de prensa cuando se le preguntó cómo pensaba ampliar el plazo. “Han estado dialogando bastante bien. La relación es muy buena con el presidente Xi (Jinping) y conmigo”.
Por otra parte, Trump sugirió que podría permitir a Nvidia vender una versión acotada de su chip GPU avanzado de próxima generación en China.
Antes de conocerse la nueva prórroga, la cancillería del gigante asiático había declarado que esperaba que Estados Unidos “se esforzara” en alcanzar resultados comerciales “positivos”.
“Esperamos que Estados Unidos colabore con China para respetar el importante consenso obtenido durante la conversación telefónica entre los dos jefes de Estado (...) y se esfuerce por lograr resultados positivos sobre la base de la igualdad, el respeto y el beneficio mutuos”, señaló el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, en un comunicado.
En mayo, Pekín y Washington tuvieron negociaciones comerciales y económicas de alto nivel en la ciudad suiza de Ginebra y acordaron reducir sus aranceles en 115 por ciento por un plazo de 90 días.
Como resultado, Washington redujo de 145 a 30 por ciento sus aranceles a los productos chinos, y Pekín redujo los suyos a las mercancías estadunidenses de 125 a 10 por ciento.
El intercambio comercial entre Estados Unidos y China se contrajo 10.4 por ciento entre enero y junio de 2025 respecto al primer semestre del año anterior.