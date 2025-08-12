Reuters, Sputnik y Afp

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 22

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que prorroga la tregua arancelaria con China por 90 días más, horas antes de que los aranceles estadunidenses a los productos chinos volvieran a tasas de tres dígitos.

En un mensaje en su red Truth Social, Trump dijo haber firmado “un decreto que extenderá la suspensión arancelaria a China por 90 días”. Los elementos del acuerdo “seguirán sin cambios”, añadió.

La tregua arancelaria entre Pekín y Washington expiraba este martes. La nueva orden impide que los aranceles estadunidenses a productos chinos se disparen hasta 145 por ciento; a su vez, los aranceles chinos a los productos estadunidenses iban a alcanzar 125 por ciento, tasas que habrían dado lugar a un virtual embargo comercial.

Previamente, periodistas preguntaron a Trump si ampliaría los aranceles, un día después de que instó a Pekín a cuadruplicar sus compras de soya estadunidense. “Veremos qué pasa”, dijo Trump en rueda de prensa cuando se le preguntó cómo pensaba ampliar el plazo. “Han estado dialogando bastante bien. La relación es muy buena con el presidente Xi (Jinping) y conmigo”.

Por otra parte, Trump sugirió que podría permitir a Nvidia vender una versión acotada de su chip GPU avanzado de próxima generación en China.