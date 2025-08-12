Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 20

La industria de vehículos pesados en México aceleró sus contracciones anuales en producción, exportación y ventas en julio de 2025, revelaron cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El sector ensambló 2 mil 175 vehículos, 60.11 por ciento menos con respecto a julio del año pasado.

Según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados, que reveló el Inegi, se exportaron nueve mil 668 unidades, lo que representó un decremento de 55.07 por ciento con respecto al séptimo mes de 2024, su segunda caída anual consecutiva.

En un contexto internacional marcado por tensiones arancelarias, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) advierte de una crisis en el sector.

En julio de 2025, en el mercado nacional, las 13 empresas que conforman este registro reportaron que las ventas internas al menudeo y al mayoreo se desplomaron 33.25 y 60.11 por ciento anual, al comercializar 3 mil 377 y 2 mil 175 unidades, respectivamente, en el periodo de referencia.

La caída anual de las ventas de la industria representa una mala señal para la inversión en maquinaria y equipo, así como debilidad en la economía y el comercio internacional.