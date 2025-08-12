V

erdadero alquimista, Georges Sebbag transforma la lectura de un tema tan árido como es la sobrepoblación mundial en un entretenimiento a la vez sugerente y placentero. Una de las últimas figuras del surrealismo, Sebbag establece vasos comunicantes entre las abrumadoras estadísticas y la evocación de textos inspiradores e inspirados del movimiento surrealistas.

Las apabulladoras cifras que no cesan de aumentar se vuelven inconcebibles. En efecto, la mente humana puede pensar y visualizar 10, 20, 100, mil personas, pero ¿qué mente puede imaginar 5 o 6 mil millones de seres humanos sobre el planeta? Surge, desde luego, la enigmática pregunta que se invoca con los versos de T.S. Eliot en La tierra baldía: “Nunca creí que fueran tantos los que sobre el Támesis cruzaran / tantos lo que la muerte arrebatara”. Cuestión que interroga sobre la cantidad de los vivos y los muertos buscando saber cuál es superior.

“Hacia 1980”, escribe Georges Sebbag en su libro Humains, trop d’humains? Avis à la surpopulation?, tuve conciencia de que el planeta se hallaba sobrepoblado y que este estruendoso factor iba a trastornar la mentalidades y el orden de la sociedad. Cuarenta años después, la humanidad no ha cesado de crecer y multiplicarse. Pasó de 4 mil 600 millones a 8 mil millones de individuos. Dos fenómenos concomitantes marcaron este periodo: por un lado, la mundialización de la economía y el aumento de los productos de consumo; por otro lado, la devastación de una multitud de especies vivientes, el aumento de la contaminación del aire, la tierra y el agua, y, en prima, una dosis de recalentamiento climático antrópico.”

A lo largo de este clarividente ensayo sobre la explosión demográfica, Sebbag no cae en las exclamaciones alarmistas de uno de esos profetas de la catástrofe. Sebbag se limita a exponer el estado actual del planeta y a dar parte de sus reflexiones, siempre inspirado en su pasión por la literatura y el surrealismo. De Petrarca, “la vida es breve, el tiempo se borra a pasos afelpados”, a los surrealistas, a Malthus, Sebbag observa las transformaciones de la conducta humana causadas por su sobrepoblación. Pero, saber que somos 8 mil millones de habitantes no significa que lo comprendamos. El recurso al sentido del humor, apoyado en Swift, permite al autor de Humains, trop d’humains?, una aproximación a cifras difíciles de concebir.