Martes 12 de agosto de 2025, p. 33
A fin de acompañar el desarrollo de los trabajos del Instituto de Planeación y la creación del plan general de desarrollo y el programa de ordenamiento territorial, tres alcaldes fueron nombrados representantes ante la Junta de Gobierno de dicha instancia.
Se trata de los titulares de Tláhuac, Cuajimalpa y Tlalpan, Berenice Hernández, Carlos Orvañanos y Gabriela Osorio, respectivamente, quienes representarán a las 16 alcaldías ante dicha junta.
De acuerdo con la Ley de Planeación, la Junta de Gobierno –que preside la jefa de Gobierno y está formada por integrantes del gabinete y consejeros ciudadanos– es un órgano rector que dará acompañamiento al desarrollo de los trabajos del instituto.
En la reunión de cabildo que se realizó la semana pasada en el Palacio del Ayuntamiento se designó a los alcaldes y se informó que la elaboración del plan y el programa “ha avanzado mucho”, pues se han realizado foros ciudadanos al respecto.
Asimismo, se habló del bando 1 en materia de vivienda, resprcto del cual los alcaldes se comprometieron a apoyar en la logística con el gobierno central para realizar foros sobre gentrificación en cada una de las demarcaciones territoriales.
En tanto, la bancada de Morena en el Congreso local continuó con los foros ciudadanos sobre vivienda. Ayer se realizó uno en la alcaldía Iztapalapa, donde vecinos advirtieron que representan la fuerza de trabajo que impulsa el desarrollo de la capital, pero que el alza de rentas los está obligando a abandonar la ciudad, de donde son nativos.