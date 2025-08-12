Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 33

A fin de acompañar el desarrollo de los trabajos del Instituto de Planeación y la creación del plan general de desarrollo y el programa de ordenamiento territorial, tres alcaldes fueron nombrados representantes ante la Junta de Gobierno de dicha instancia.

Se trata de los titulares de Tláhuac, Cuajimalpa y Tlalpan, Berenice Hernández, Carlos Orvañanos y Gabriela Osorio, respectivamente, quienes representarán a las 16 alcaldías ante dicha junta.

De acuerdo con la Ley de Planeación, la Junta de Gobierno –que preside la jefa de Gobierno y está formada por integrantes del gabinete y consejeros ciudadanos– es un órgano rector que dará acompañamiento al desarrollo de los trabajos del instituto.

En la reunión de cabildo que se realizó la semana pasada en el Palacio del Ayuntamiento se designó a los alcaldes y se informó que la elaboración del plan y el programa “ha avanzado mucho”, pues se han realizado foros ciudadanos al respecto.