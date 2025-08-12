Kevin Ruiz

Martes 12 de agosto de 2025, p. 32

Cuatro sujetos armados generaron una balacera en calles de la colonia Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, con resultado de una mujer de 24 años muerta por una bala perdida, así como uno de los implicados lesionado en el rostro, por lo que él y su acompañante fueron detenidos; dos más huyeron en una motocicleta, por lo que se extendió su búsqueda.

En la tarde del lunes se reportó una balacera en las calles Ocopan y Amatl de dicha colonia, por lo que policías acudieron al lugar y constataron que se encontraba una mujer sobre la banqueta con visibles manchas hemáticas en la cabeza, y un hombre con una herida en el rostro.

Paramédicos diagnosticaron a la joven sin signos vitales por herida de bala en el cráneo. En tanto, el hombre de 21 años fue atendido en el sitio y durante su valoración se le halló un arma de fuego corta abastecida con un cartucho útil y manchas hemáticas, por lo que fue trasladado a un hospital bajo custodia policial.

Por medio del análisis de las cámaras de videovigilancia, las autoridades lograron establecer que el sujeto lesionado y otro más que se encontraba en el lugar intercambiaron disparos con los tripulantes de una motocicleta.