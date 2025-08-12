▲ Tras la intensa lluvia del domingo, muebles y pertenencias quedaron flotando sobre las aguas negras que anegaron viviendas en la colonia Moctezuma. Foto Luis Castillo

Mara Ximena Pérez y Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 30

Entre aguas negras y muebles flotando amanecieron vecinos de la colonia Moctezuma, segunda sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, quienes ante la emergencia pasaron la noche afuera de sus casas o buscaron refugio improvisado en el aeropuerto, luego de que sus viviendas se anegaron por la intensa lluvia de la tarde y la noche del domingo.

Muebles, electrodomésticos y pertenencias quedaron inservibles, y en decenas de hogares que no contaron con el apoyo de la alcaldía, Bomberos o Protección Civil, los damnificados sacaban el agua –que alcanzó metro y medio de altura– a cubetazos y se organizaron para destapar tres coladeras sobre la calle Oriente 174, esquina con Norte 25.

Entre lágrimas, María Vázquez compartió que esta vez las afectaciones fueron al triple comparadas con las de otros años; en la planta baja de su edificio, cinco departamentos quedaron inundados. “Me tuve que subir a las escaleras hasta que me alojó una vecina y me prestó ropa para que me cambiara. Ahorita no se puede entrar ni salir”, comentó.

Durante la tormenta, Vladimir Muñoz y su madre, Adelaida Sandoval, se encontraban en la colonia Guerrero. Contaron que al regresar a su departamento encontraron todo inundado. Pasadas las 3 de la madrugada y sin un lugar seguro dónde quedarse, emprendieron camino al aeropuerto en busca de refugio, aunque apenas lograron descansar un par de horas.

A su vez, Rocío García relató que el agua “brotaba de la taza del baño; paró de salir hasta las dos de la madrugada”. Con escobas, jaladores y mangueras, los vecinos trabajaron sin descanso durante más de ocho horas para limpiar la zona que se encontraba tapizada por hojarasca y lodo, y maniobrar las coladeras en un intento por despejar la inundación que también afectó vehículos.