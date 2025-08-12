▲ LA NOCHE MÁS LARGA CON LA PEOR TROMBA EN 73 AÑOS . En el aeropuerto, cientos de pasajeros durmieron en los pasillos, mientras en pasos a desnivel de canal de Río Churubusco y el de Viaducto y Circuito Interior quedaron varios vehículos; en las colonias Moctezuma y Agrícola Oriental casas y condominios sufrieron por igual las consecuencias de las anegaciones. Foto Alfredo Domínguez y Luis Castillo

Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 30

El domingo pasado se registró la lluvia más intensa en la Ciudad de México que se haya presentado desde 1952, con una precipitación de 84.5 milímetros (84.5 litros por metro cuadrado) en tan sólo 20 minutos, principalmente en el Zócalo y la zona centro-norte, lo que saturó la red del drenaje profundo.

“Cada día rompemos récord. Siempre pensamos que ésta es la lluvia más fuerte, y al otro día sale otra peor”, expresó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al señalar que hubo 141 encharcamientos con diversas afectaciones que se concentraron en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, pero “sin mayores problemas que lamentar y con una atención más efectiva”.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, detalló que de manera preliminar se tienen identificadas entre 50 y 75 viviendas inundadas en tres colonias y 12 calles de la alcaldía Venustiano Carranza, debido al desbordamiento del Gran Canal.

También hubo afectaciones en cinco hospitales: Balbuena, Rubén Leñero, Gregorio Salas, Materno Infantil y La Villa, donde se reportaron brotes de agua en coladeras, goteras y encharcamientos que fueron atendidos en hora y media.