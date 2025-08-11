B

ajo este lema, el presidente Donald Trump está organizando un nuevo orden económico a favor de los intereses de EU. Los aranceles son el arma clave de su guerra comercial.

A partir de abril, las exportaciones de México, hacia el país vecino están sujetas a 25 por ciento de arancel en represalia por el tráfico de fentanilo; sin embargo, este arancel sólo aplica para las exportaciones que no pasan por el marco del Tratado Mexico, EU y Canadá (T-MEC), de ahí que sólo afecte a 15 por ciento de las ventas. Pero también ha establecido aranceles de 25 por ciento para las exportaciones automotrices, y para las de acero, aluminio y cobre, una tasa de 50 por ciento. En los hechos, los aranceles automotrices y a los metales invalidan el T-MEC que los prohíbe, pero a la vez es este acuerdo el que ha permitido que los aranceles de 25 por ciento no afecten al total las exportaciones.

El 31 de julio, Trump estableció nuevas tarifas para las exportaciones de varios países, pero en el caso de México, prolongó por tres meses su definición, buscando alcanzar un acuerdo general. Trump afirmó que a cambio de la prórroga, la presidenta Sheinbaum se comprometió a eliminar inmediatamente las barreras no arancelarias, que según él son muchas.

La oficina del Representante Comercial de EU (USTR), había elaborado en marzo el informe sobre barreras al comercio exterior de 2025 (NTE), que comprende 60 países. En el caso de México varias tienen relación con la agricultura y fueron establecidas en el sexenio anterior.

EU lidera una política de apoyo y promoción a los cultivos y productos transgénicos, a la industria agroquímica y a la agricultura industrial. Así reclama como una barrera no arancelaria que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha rechazado los permisos de importación para productos que contienen glifosato, sin notificar a la Organización Mundial del Comercio, y sin evidencia científica que lo justifique. En julio de 2024, México definió una cuota de importación para el herbicida. EU es el principal exportador a México y la cuota disminuye sustancialmente el volumen que puede ingresar al país, a pesar de que el glifosato sigue manteniendo el registro para su uso en México.

Apunta que las empresas estadunidenses informan de retrasos significativos para obtener los registros para plaguicidas y productos genéticamente modificados, y que las decisiones no se basan en ciencia.