a Constitución que todos debemos conocer y hacer valer, en su título segundo del capítulo primero, denominado De la soberanía nacional y de la forma de gobierno establece como base de nuestra organización política, que la soberanía, es decir, el poder supremo sobre el que no hay ni puede haber otro, radica en el pueblo. Así lo consagra el artículo 39, pero inmediatamente, en el siguiente se determina, se define con toda nitidez que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática laica y federal . Todos los adjetivos que se atribuyen a nuestra república constituyen a la vez una definición y una declaración de principios. Me detendré por ahora en algunos términos que me parecen capitales y columnas de nuestra definición, en que nuestra República es representativa y democrática . Esto significa que no somos una monarquía, el gobierno de una sola persona ni una aristocracia, el gobierno de una clase social sobre las otras, el de un sector superior, privilegiado de la comunidad, poderoso, que subyuga al pueblo o, mejor dicho, al resto del pueblo.

Queda claro, no somos una aristocracia (como algunos quisieran) en nuestra República tiene el poder el pueblo, es decir todos y como todos sabemos, demos significa pueblo y kratos gobierno o poder. Él es el dueño, el titular del poder y al pueblo todos lo integramos. Pero cuando manda uno solo, en una tiranía o en una monarquía es fácil, el que decide lo hace individualmente, él solo y los demás obedecen, él, el supremo , da las órdenes, las hace obligatorias con la fuerza pública y, como dice una frase popular: el que manda manda y si se equivoca vuelve a mandar . En una democracia, donde todos mandan, ¿cómo lo hacen? O, mejor dicho: ¿cómo le hacemos?