Llama a EU y Venezuela a colaborar
Califica Bolivia recompensa por Maduro de
práctica colonialista
Lunes 11 de agosto de 2025, p. 26
Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que
cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe, mientras su par boliviano, Luis Arce, aseveró que la recompensa que ofrece Estados Unidos por la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro,
es una práctica colonialista.
El pronunciamiento de Petro, quien el sábado respaldó la política antidrogas del presidente estadunidense Donald Trump, pero con
respeto a la soberanía, se produjo dos días después que el magnate firmó una orden secreta en la que instruye al Pentágono a emplear la fuerza militar contra cárteles de droga de varios países que antes fueron designados organizaciones terroristas, incluidos México, Venezuela, Haití y El Salvador, y de lo que informó La Jornada (https://shorturl.at/ogFWc).
Un día antes de la orden, Estados Unidos aumentó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa que ofrece a quien proporcione
información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien acusó sin pruebas de tener vínculos con el Tren de Aragua y el cártel de Sinaloa, ambos catalogados por su administración de organizaciones terroristas.
Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de libertad. Libertad o muerte, gritó Bolívar, y el pueblo se sublevó escribió Petro ayer en su cuenta de la red social X.
En otra publicación, hizo un llamado para que la lucha contra los cárteles del narcotráfico sea con la cooperación entre naciones, e instó a Estados Unidos a hacer lo propio con Venezuela, publicó El Tiempo en su página web.
“Invito a los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela a coordinar las acciones contra el narcotráfico, de manera multinacional y coordinada, sin menoscabo de la soberanía nacional. Lo que debe morir es la codicia del narcotráfico, residuo del capitalismo, pero no el proyecto de Bolívar.
Trump ya está diciendo que manda sus aviones a bombardear y nos toca pensar qué vamos a hacer porque entonces él va a venir a bombardear Colombia, indicó el fin de semana el mandatario al calificar el anuncio de la administración Trump como
un problema de discusión nacional, y destacó que
la soberanía nacional existe. Yo prefiero hablar y coordinar, que imponer, reportó Caracol Radio.
El derechista Partido Centro Democrático, del ex presidente convicto Álvaro Uribe, acusó a Petro de
traición a la patria por su apoyo a Venezuela.
También el presidente de Bolivia, Luis Arce, deploró la oferta de recompensa por Maduro.
Condenamos la inaceptable ofensa del gobierno de Estados Unidos contra el hermano presidente Nicolás Maduro. Ofrecer una recompensa por la captura de un presidente democráticamente electo es una práctica colonialista, una agresión a la soberanía y dignidad de Venezuela y de nuestros pueblos, escribió en su cuenta de X.
Diversos movimientos sociales internacionales manifestaron su apoyo a Maduro ante la arremetida de Estados Unidos, informó Últimas Noticias en su portal.
Las Madres de Plaza de Mayo enviaron un mensaje en el que destacaron:
lo único que hace Estados Unidos es ponerle precio a la dignidad de los pueblos, pero no todo se compra ni se vende.
La Federación Democrática Internacional de Mujeres calificó el ofrecimiento de una recompensa por Maduro como
una burda intervención e intimidación política bajo falsos pretextos y acusaciones infundadas de narcotráfico y vínculos con organizaciones criminales.