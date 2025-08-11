▲ El presidente colombiano, en una imagen del sábado, dijo que la lucha contra los cárteles del narcotráfico debe ser multinacional y coordinada.´ Foto Afp/Presidencia de Colombia

Prensa Latina y Sputnik

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 26

Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe , mientras su par boliviano, Luis Arce, aseveró que la recompensa que ofrece Estados Unidos por la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, es una práctica colonialista .

El pronunciamiento de Petro, quien el sábado respaldó la política antidrogas del presidente estadunidense Donald Trump, pero con respeto a la soberanía , se produjo dos días después que el magnate firmó una orden secreta en la que instruye al Pentágono a emplear la fuerza militar contra cárteles de droga de varios países que antes fueron designados organizaciones terroristas, incluidos México, Venezuela, Haití y El Salvador, y de lo que informó La Jornada (https://shorturl.at/ogFWc).

Un día antes de la orden, Estados Unidos aumentó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa que ofrece a quien proporcione información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien acusó sin pruebas de tener vínculos con el Tren de Aragua y el cártel de Sinaloa, ambos catalogados por su administración de organizaciones terroristas.

Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de libertad. Libertad o muerte, gritó Bolívar, y el pueblo se sublevó escribió Petro ayer en su cuenta de la red social X.

En otra publicación, hizo un llamado para que la lucha contra los cárteles del narcotráfico sea con la cooperación entre naciones, e instó a Estados Unidos a hacer lo propio con Venezuela, publicó El Tiempo en su página web.