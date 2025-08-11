Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 29

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la diócesis local, lamentó el resurgimiento de la violencia en el municipio de Frontera Comalapa, donde el viernes presuntos miembros del crimen organizado asesinaron al presidente del comisariado ejidal de El Sabinalito, Rudy Aguilar Lucas y a su hermano Manolo Aguilar Lucas.

La calma no era total, había como una pausa y desgraciadamente hay nuevos brotes de violencia e inseguridad en esa región colindante con Guatemala, afirmó.

Qué lástima, pero es eso; hay que decidirnos a que, por nuestra parte, con la palabra y obras sembremos la paz , subrayó.

Entrevistado después de la misa que ofició en la catedral a las 12 horas, Aguilar Martínez expresó que no dejo de repetir: la paz requiere, como nos decía San Juan XXII, de verdad, justicia, libertad y amor .

De acuerdo con pobladores de Frontera Comalapa, en las semanas recientes se han incrementado los hechos violentos y secuestros cometidos por presuntos integrantes de organizaciones delincuenciales.