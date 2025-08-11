Lunes 11 de agosto de 2025, p. 29
San Cristóbal de Las Casas, Chis., Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la diócesis local, lamentó el resurgimiento de la violencia en el municipio de Frontera Comalapa, donde el viernes presuntos miembros del crimen organizado asesinaron al presidente del comisariado ejidal de El Sabinalito, Rudy Aguilar Lucas y a su hermano Manolo Aguilar Lucas.
La calma no era total, había como una pausa y desgraciadamente hay nuevos brotes de violencia e inseguridad en esa región colindante con Guatemala, afirmó.
Qué lástima, pero es eso; hay que decidirnos a que, por nuestra parte, con la palabra y obras sembremos la paz, subrayó.
Entrevistado después de la misa que ofició en la catedral a las 12 horas, Aguilar Martínez expresó que
no dejo de repetir: la paz requiere, como nos decía San Juan XXII, de verdad, justicia, libertad y amor.
De acuerdo con pobladores de Frontera Comalapa, en las semanas recientes se han incrementado los hechos violentos y secuestros cometidos por presuntos integrantes de organizaciones delincuenciales.
El atentado más reciente se cometió la madrugada del viernes pasado, cuando fueron ultimados a tiros el presidente del comisariado del ejido El Sabinalito, Rudy y su hermano Manolo, hermanos también del ex alcalde priísta Jorge Antonio Aguilar Lucas.
Luego de estos acontecimientos violentos, las fuerzas de seguridad de los tres niveles reforzaron la vigencia en la región, incluso con sobrevuelos de un helicóptero oficial.
Habitantes de Frontera Comalapa señalaron que a raíz de los levantones y del doble homicidio, la tensión aumentó en la zona.
La disputa del territorio entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa a partir de mediados de 2021, ha provocado asesinatos, enfrentamientos, con heridos y/o muertos, quema de vehículos, desapariciones, bloqueos carreteros y cobro de derecho de piso.
Con la llegada del nuevo gobierno estatal, a partir del 8 de diciembre pasado, se había controlado un poco la inseguridad, pero en las semanas recientes han resurgido las agresiones.